Az ukrán kémfőnök szerint nem is Putyin, hanem a dublőre járt Iránban

A vezérőrnagy az 1+1 ukrán tévécsatornának nyilatkozott.

Csak célozgatni fogok

– jelezte a hírszerzési vezető. Hozzátette:

Kérem, nézzék meg azt a pillanatot, amikor Putyin kilép a repülőgépből. Egyáltalán Putyin az?

Budanov szerint a videófelvételeken látható személy túl energikus megjelenésű – gyorsabban jár és mozgékonyabbnak tűnik, mint más felvételeken –, miközben a 69 éves Putyin rossz egészségi állapotáról számos pletyka kering.

Egyébként nemrég mind a CIA igazgatója, William Burns, mind a brit titkosszolgálat, az MI6 igazgatója, Richard Moore azt mondta, semmi bizonyítékuk arra, hogy Putyin beteg lenne. Burns tréfásan megjegyezte, az orosz elnök „túlságosan is egészséges”.

Az iráni látogatás volt az ukrajnai invázió kezdete óta az orosz elnök első útja olyan külföldi országba, amely nem a Szovjetunió volt tagköztársasága (korábban Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban járt).

NEW - Putin lands in Tehran for talks with Iran, Turkey's Erdogan. pic.twitter.com/VMkA1xRy3E