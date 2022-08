Kidobhatjuk a térképeket? - Nevet változtathat egy ötmilliós ország

Több mint 70 ezer aláírást gyűjtött össze az a petíció, amelynek célja, hogy Új-Zéland angolosított holland nevét az őslakos māorik által használt Aotearoa névre változtassák. Amennyiben a szigetország törvényhozásának bizottsága támogatja, népszavazás kiírását javasolhatja a parlamentnek. Ha a parlamenten is sikerül keresztülverni az ügyet, a polgárok dönthetnek majd az ország nevéről, és könnyen lehet, hogy új térképeket és földgömböket kell majd beszereznünk.

A hosszú fehér felhő földje

Aotearoa ('A hosszú fehér felhő földje') Új-Zéland māori neve. Nem ismert, hogy az európaiak megérkezése előtt volt-e átfogó māori neve az ország teljes területének; az Aotearoa eredetileg csak az Északi-szigetre vonatkozott. A māorik több nevet is használtak a két fő szigetre, ilyen volt a Te Ika-a-Māui ('Māui halai') az Északi-szigetre és a Te Waipounamu ('A zöldkő vizei') vagy a Te Waka o Aoraki ('Aoraki kenuja') a Déli-szigetre.

Nieuw-Zeeland

Abel Tasman felfedező volt az első európai, aki felkereste a szigeteket, és kezdetben Staten Landnek nevezte el őket, mivel úgy vélte, hogy azok a Jacob le Maire felfedező által Dél-Amerika partjainál felfedezett szigetek részei.

Hendrik Brouwer ezt megcáfolta, amikor 1643-ban ellátogatott Staten Landre, a mai Isla de los Estadosra. A holland térképészek ezután a Tasman által felkeresett szigeteket latinul Nova Zeelandia, hollandul Nieuw-Zeeland néven nevezték el, a holland Zeeland tartományról elnevezve. A nevet később New Zealandre anglicizálták.

Megváltozhat az ország neve

Miközben Új-Zéland lakossága szembenéz a gyarmatosítással és a maori nép jogainak megtagadásával kapcsolatos problémás múltjával, a szigetország saját számvetésének részeként fontolgatja a névváltoztatást - számolt be az NPR.

A māori név manapság egyre gyakrabban jelenik meg az Új-Zéland elnevezéssel együtt, mint Aotearoa Új-Zéland jelent, azonban reális esély van arra, hogy teljesen leváltásra kerüljön az angol elnevezés.

Több mint 70 ezer aláírást gyűjtött össze az a petíció, amelynek célja, hogy Új-Zéland angolosított holland nevét az őslakos māorik által használt Aotearoa névre változtassák,

ami arra késztetett egy parlamenti bizottságot, hogy fontolóra vegye a javaslatot. Amennyiben a bizottság nem söpri le a névváltoztatás ügyét, úgy az új-zélandi törvényhozás elé kerülhet a népszavazás kiírása.

Új név, új zászló, új államforma?

Az új-zélandiak egyébként hat évvel ezelőtt népszavazáson utasították el az új nemzeti zászlóról szóló javaslatot. Kicsivel több mint 2 millió szavazó vett részt; 56,73%-uk voksolt a jelenlegi, gyarmati kötődésű zászló megtartása érdekében, míg a választók 43,27%-a az új lobogót preferálta.

A szigetországban várhatóan egyre relevánsabb lesz az államforma kérdése is. Bár az ország munkáspárti miniszterelnöke, Jacinda Ardern is köztársaságpáriként hivatkozik magára, Új-Zéland államfője jelenleg II. Erzsébet brit uralkodó, és egyelőre nem napi téma az államformáról szóló népszavazás kérdése. Sokak szerint ha addig nem is, II. Erzsébet uralkodásának vége után 'A hosszú fehér felhő földje' is megszabadul a monarchiától.

Címlapkép forrása: Getty Images