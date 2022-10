Elképesztően frappáns trollkodással vágnak oda a csehek Moszkvának – Itt az idő megismerkedni Královec megyével

Kalinyingrád lakosságának 97,9%-a úgy döntött egy népszavazáson, hogy csatlakoznak Csehországhoz és átnevezik a területet Královeccé

– írja pár cseh felhasználó „Královec hivatalos Twitter-oldalán.”

Röviddel ezután a „cseh kormány annektálta Královecet,” majd nekiálltak a megfelelő katonai jelenlét és turisztikai központok létrehozásának – írják a mémet felkapó internetes trollok.

2023. január 1-jére pedig elkészül a „Sör áramlat 1-es vezeték,” amely Lengyelországon keresztül összeköti majd Královecet a cseh anyaországgal.

Final steps for building Beer Stream 1 were made. As of today, the brightest minds among the engineers have begun with the construction. The pipeline is to be finished on January 1, 2023. We can only hope for a delicious https://t.co/t5rjNuSqT2