Ciki: kamerát loptak az orosz katonák Ukrajnából, de arra, ami ezután történt, senki nem számított

Az Ukrajnában állomásozó burját csapatok egy része úgy tűnik, hogy az azóta visszafoglalt Liman városából közterületi kamerákat szerelt le, majd pedig idővel haza is juttatták ezeket szülőföldjükre.

Arra, azonban nem gondoltak, hogy még ha olyan távol is szerelik fel ezeket otthonukban, a kamerák eredeti tulajdonosa hozzá tud majd férni a folyamatosan a felvételekhez.

Russian stole CCTV cameras in Lyman and installed them at their home, in Buryatia.The russian did not reset the stolen cameras, and now their real owner can watch online what is happening in russians home. Video published by Yan Gordienko pic.twitter.com/F3MQ95tvEI