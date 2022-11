Harry Potter-rajongók, figyelem: ha siettek, ti is megszerezhetitek a legújabb őrület tárgyát

A Harry Potter és a bölcsek köve megjelenésének 25. évfordulója alkalmából a brit királyi pénzverde, a Royal Mint Harry Potter-emlékérméket bocsátott ki. A főhős portréjával ellátott 50 pennys érmesorozatot később további érmék követik, az érmekollekció négy Varázsvilág-tematikájú érmével lesz teljes: Harry Potter, a Roxfort Expressz, Albus Dumbledore és a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Iskola. Az első két érme fejoldalán a néhai II. Erzsébet királynő, az utóbbi kettőn pedig III. Károly király lesz látható.

A Harry Pottert ábrázoló érmén Jim Kay (az első illusztrált Harry Potter-kiadás képeinek készítője) által rajzolt portré látható, amelyen a fiatal varázsló - aki kétségtelenül 11 éves lehet, ahogy az első könyvben - a válla fölött "a kamerába néz". Haja rendezetlen, és ikonikus szemüvege is jól látható. A The Leaky Cauldron viszont megjegyezte: meglepő módon Harry haja eltakarja jellegzetes sebhelyét. A villám azonban látható a pénzérmén, annak mozgatása közben, felváltva a 25-ös számmal. A rejtett vonást az úgynevezett hexurity technikával készítették.

Our 50p will leave you spellbound, but it wasnt made by magic! Heres how we did it! ️Whos getting one? ‍️ #HarryPotter