Ejha: különös cipőben kapták lencsevégre Putyint

Oroszország elnökéről széles körben úgy tartják, hogy intenzíven aggódik a róla a közvéleményben kialakult kép miatt. Vlagyimir Putyin keményen dolgozik azon, hogy kemény vezetőnek tűnjön, kezdve a jégkorongozástól a katonai járművek volánjánál való pózoláson át a lovaglásig, vagy akár a félmeztelen horgászatig. Egy olyan országban, ahol a férfiasság nyilvánvalóan nagyra értékelt tulajdonság, az elnökről felbukkanó legújabb fotók talán nem is olyan meglepőek - tette hozzá a Sky News.

Putyin az orosz diákok napján látogatást tett a Vorobjovij Goriban található Lomonoszov Kutatócsoportnál, és néhány diákkal fényképezkedett.

Miután a Kreml közzétette a hivatalos képet, néhány figyelmes embernek feltűnt, hogy

Putyin olyan cipőt választott, amellyel magasabbnak tűnhetett.

A magasított lábbelikről készült közeli felvételek elkerülhetetlenül arra engedtek következtetni, hogy Putyin igyekezett elkerülni az ő kb. 170 cm-es magassága "kiemelkedne" a fiatalok között.

Ladies and gentlemen, I present Russia's president. A man so insecure & self-obsessed, that he wears high heeled shoes... And in an effort to make himself look even taller, the has smaller female students from Moscow's state university stand next to him. pic.twitter.com/hInBgYkADJ