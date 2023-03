Videó: váratlan látogató érkezett egy ukrán lövészárokba

A felvételen az látható, amint egy ukrán katona a farkánál fogva próbál kivadászni egy lövészárokba beszökő hódot. Az állat láthatóan nem rajong az ötletért, minden erejével azon van, hogy kiszabaduljon.

Ukrainian soldiers have an unwanted visitor in their trench who doesn't want to leave pic.twitter.com/g25TR9Ooo3