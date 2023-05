Ilyet se látni minden nap: hazafelé félúton elhagytak egy T-34-est az oroszok

Helyi lakosok osztották meg azt a felvételt, amelyen egy, az árok szélén hagyott, második világháborús T-34-es orosz harckocsi látható. A helyi múzeum beszámolója szerint a páncélost az orosz fekete-tengeri flottának adták át, hogy azt a győzelem napi megemlékezés során használják a Krímben tartott katonai felvonuláson.

A múzeum sajtószolgálata megjegyezte, az incidens a harcjármű hazaszállítása közben történt.

A kiállítás helyszínéről történő szállítás során a lánctalpas rögzítése elszakadt, ezért a jármű a kanyarodáskor elhagyta a platót

- áll a jelentésben.

