Videó: összeverekedtek a képviselők a koszovói parlamentben

Verekedés tört ki csütörtökön a koszovói parlamentben a kormánykoalíció és az ellenzék képviselői között, miután egy ellenzéki politikus vízzel akarta leönteni Albin Kurti miniszterelnököt – közölte internetes oldalán a Koha Ditore című pristinai napilap.

A dulakodás akkor tört ki, amikor az éppen beszélő Albin Kurtit az ellenzéki Koszovói Demokrata Párt (PDK) politikusa, Mergim Lushtaku vízzel akarta leönteni. Végül a víz a kormányfőt védő politikusokra fröccsent, de Besnik Bislimi miniszterelnök-helyettes is kapott belőle. A parlamenti képviselők vizespalackokkal és ököllel ütötték egymást, egyikük a kormányfő nyakát is megragadta. Végül Albin Kurti testőrei is közbeléptek, a tömegverekedés pedig azzal ért véget, hogy kimenekítették a miniszterelnököt a teremből.

A big brawl at Assembly this morning. An opposition MP throws water at PM Kurti, and as ministers try to protect him everyone gets involved in fists and more. #Kosovo — Xhemajl (Rexha) July 13, 2023

Az ellenzék azért dühös a kormányfőre, mert árulásnak és meghátrálásnak tartja, hogy Albin Kurti bejelentette, csökkenti a rendőrségi jelenlétet a szerbek lakta észak-koszovói önkormányzatokban, és előrehozott választásokat ír ki az érintett településeken.

In the Kosovo Assembly, MPs from the opposition PDK party turn a parliamentary debate on the situation in the north of Kosovo into a brawl.Disgraceful assault on Kosovos PM & several ministers of his cabinet. @AlbinKurti — Jakub (Bielamowicz) July 13, 2023

A Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű ellenzéki párt képviselője a csütörtöki ülésen bírálta a kormányt, mert nem tartja megfelelőnek, ahogyan az az észak-koszovói helyzetet kezeli. Mint mondta, a miniszterelnöknek választ kell adnia arra, miért nem hallgatta meg az Egyesült Államok megoldási javaslatait, miért hozta Koszovót olyan helyzetbe, hogy szankciókat vezettek be Pristina ellen, miért veszélyeztette a koszovói rendőrök életét, és miért okozott szenvedést az állampolgároknak.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 07. 12. Bejöhetett az uniós nyomásgyakorlás: feszültségcsökkentésbe kezd Koszovó

Címlapkép: A koszovói parlament 2018-ban. Erkin Keci/Anadolu Agency/Getty Images