Ilyennek még sohasem láttuk Putyint: nem mindennapi házi videó került elő a múltból

A videófelvételek egy május 1-jei finnországi vakáción születtek. Putyin több ember társaságában Anatolij Szobcsak szentpétervári polgármesterrel látható. A KGB-ügynök Putyin 1990-ben lett Szobcsak tanácsadója, majd 1994-ben szülővárosa polgármester-helyettesévé nevezték ki.

A most előkerült amatőr felvételeken Putyin dartsozik, asztaliteniszezik, horgászik, illetve Szobcsakkal és társaságával eszik. A mai orosz elnök melegítőalsóban és -felsőben, hosszú hajjal látható.

A filmen feltűnik Putyin akkori felelége, Ljudmila, valamint két lányuk, Marija és Katyerina.

A villa, ahol a felvételek készültek, Torsö szigetén található Raseborg járásban.

