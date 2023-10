Igaz lehet a babona? Tényleg több káresemény történik péntek 13-án!

Január 13-a után októberben idén már másodjára esik péntekre a hónap 13. napja. Hogy ez a nap mennyire szerencsés vagy szerencsétlen, arról megoszlanak a vélemények, de egy korábbi felmérés szerint a magyar lakosság kétharmada babonás, és a balszerencsét hozó hiedelmek közül a péntek 13-ban hisznek a legtöbben. Az Allianz biztosító elmúlt 15 évének kárstatisztikáját megvizsgálva péntek 13-án valóban több kár ér minket, mint egy átlagos pénteki napon, ezért a biztosító mindenkit fokozott elővigyázatosságra int, főként az utakon - derül ki a biztosítótársaság közleményéből.

Akár babonásak vagyunk, akár nem, a tapasztalatok szerint péntek 13-án valóban nem árt kicsit jobban odafigyelnünk magunkra és a környezetünkre, már csak azért is, hogy ne generáljuk akár magunk a baleseteket. A biztosító szakértői az elmúlt 15 év nem-élet ágazat lakossági kárstatisztikáit áttekintve megállapították,

hogy mind a gépjárművek, mind a lakások esetében átlagosan több kár történt a 13-ára eső, mint az átlagos péntekeken, és az összes többi nappal összevetve is kiemelkedő a péntek 13-i károk száma.

A vizsgált időszakban (2008.01.01 – 2023.09.09.) összesen 819 db péntek volt, amiből 27 db esett 13-ára. Ezeken a napokon a pénteki napok átlagához képest csaknem 10 százalékkal, a hét többi napjának átlagánál pedig több mint 15 százalékkal magasabb volt a kárbejelentések száma. A kötelező gépjármű és a casco-biztosításokat tekintve összesen csaknem 25 százalékkal, a lakások esetében pedig 10 százalékkal érkezett több kárbejelentés a társasághoz a 13-i péntekeken egy átlagos naphoz képest.

Az elmúlt 15 év legsúlyosabb péntek 13-ája 2010 augusztusában volt, amikor egy hatalmas vihar miatt összességében közel ötször annyi káresetet rögzítettek az Allianz munkatársai, mint egy átlagos napon, a lakásokat nézve pedig nyolcszor annyit. A gépjárművek esetében az átlagos péntekeken is kifejezetten magas a károk száma – csaknem 20 százalékkal magasabb az összes nap átlagánál –, mivel ilyenkor vélhetően többen kelnek útra, és a munkahét végén fáradtabbak is az emberek.

Az összes napot vizsgálva a pénteki kárbejelentések száma egyébként csak a második a rangsorban, a legtöbb kárt jellemzően hétfőnként jelentik be, az összes nap átlagához képest 25 százalékkal, a legnyugodtabb napnak számító vasárnap átlagánál pedig 70 százalékkal többet. A szakértők szerint a hétfői kiugrásnak az is lehet az oka, hogy a hétvégén történt eseteket is hétfőn jelentik be az érintettek.

Címlapkép forrása: Getty Images