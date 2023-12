Fotók: gigantikus karácsonyfává változott a Megyeri híd

Advent első vasárnapjától újra ünnepi díszvilágítást kap a Megyeri híd. A következő hetekben, egészen december 31-ig a pilonok zöld színben pompáznak, ezzel újra 100 méteres karácsonyfává alakul az ország egyik legnépszerűbb és legismertebb hídja. Sőt, december 17-27. között csúcsdíszt és újdonságként a két pilon középső, üveges részén speciális díszfényeket is alkalmaznak majd – írja a Magyar Közút.

A közvilágítást leszámítva a híd összes világító berendezésén, fényforrásán speciális zöld fólia használatával változtatják át a hidat – teszik hozzá.

A szakemberek most is felhívják a figyelmet arra, hogy aki nem csupán a Megyeri hídon, a fák alatt áthaladva szeretné szemügyre venni az ünnepi díszvilágítást, semmiképpen se álljon meg a leállósávon, mivel azt kizárólag műszaki hiba esetén lehet használni. Aki fotózni szeretne, az ne vezetés közben tegye, hanem a 2-es főút felől közelítse meg a hidat, a pesti hídfő alatti részen keresztül pedig biztonságosan, gyalogosan vagy akár kerékpárral is eljuthat a helyszínre.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán