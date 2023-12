Újra gyilkoltak a nyitott ablakok Oroszországban: Putyin pártjának politikusa zuhant a mélybe

Az eset a Tyumeni területen található Tobolszkban történt. Tobolszk olajban gazdag város Szibériában, Egorov állítólag maga is tehetős volt.

A Daily Mail azt írja, a politikus holttestét házának udvarán találták meg.

Bűncselekményre utaló nyomokat állítólag nem találtak, de boncolást fognak végezni, hogy megállapítsák a halál pontos okát.

Egorov állítólag szívproblémákkal küzdött, de hogy ennek van-e valami köze a halálához, nem tudni. Szívproblémákra gyakran hivatkoznak Oroszországban rejtélyes halálesetek kapcsán.

