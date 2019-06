A kutatók rájöttek: egy napot szabad dolgozni a héten, ha félted a mentális egészséged

A Cambridge-i Egyetem és a Salford kutatása szerint a heti egy nap munka a leghatékonyabb a mentális egészség megőrzése céljából.A tanulmány szerint a mentális problémák kockázatát 30%-kal csökkenti az, ha valaki munkanélküliségből vagy gyesről visszatérve egy héten 8 órát vagy kevesebbet, de dolgozik. A kutatók ugyanakkor arra nem találtak bizonyítékot, hogy 8 óránál több munka javítana a mentális egészségen.A kutatók 2009 és 2018 közötti, több mint 70 ezer brit állampolgár adatait használták fel, ahol azt nézték, hogy a munkaidő változása hogyan hatott a mentális egészségre és az élettel való elégedettségre.A kutatók szerint néhány évtizeden belül minden a mesterséges intelligenciáról, a big dataról és a robotikáról szól majd, ezek kiváltják a jó részét annak a munkának, amit most emberek végeznek. Szerintük el kell majd gondolkodni azon, hogyan lehetne a munkaórákat hatékonyan felosztani az emberek között, így mindenki élvezné azt a minimális munkaidőt, ami a mentális egészségének fenntartásához kell, még ha ez azt is jelenti, hogy kevesebbet dolgozunk majd egy héten.Az álláshelyek számáról és az itt megfigyelhető érdekes trendekről egy mai cikkünkben írtunk:A kutatók szerint olyan jövő felé kellene elmozdulni, ahol 5 napos hétvégék vannak, tehát heti szinten csak két napot dolgoznánk, vagy az éves szabadságokat kellene kiterjeszteni akár több hónapra is.