Ügyeskedő autónepperekre csapott le a NAV

2018. április 20. 09:32

Import autók áfájával csaltak annak a bűnszövetségnek a tagjai, akiket a napokban buktattak meg a NAV pénzügyi nyomozói. Kilenc gyanúsítottat hallgattak ki az ügyben. Az azonnali intézkedéseknek köszönhetően közel százötven millió forint megtérült.



Az ügyeskedő nepperek egy szombathelyi telephelyen külföldről vásárolt gépjárműveket adtak el. Az Európai Unió tagállamaiból áfa nélkül behozott gépkocsikat itthon áfával növelt, bruttó áron adták tovább. Mivel az áfát nem fizették be az államnak, akár 27 százalékos árelőnyre is szert tehettek a piaci versenytársakkal szemben.



A bűnszövetség irányítója kezdetben családtagjai bevonásával, a nevükre létrehozott cégeken keresztül manipulálta az értékesítéseket. Miután a NAV felfigyelt a társaságra, a cégek élére strómanokat hajtott fel, akik pár tízezer forintért "nevükre vették" a cégeket.



A rajtaütés napján a pénzügyi nyomozók a könyvelési iratok mellett nagy összegű készpénzt és autókat foglaltak le, továbbá ingatlanokat és bankszámlákat zároltak. Az érintett cégek szombathelyi telephelyén 28 autót foglaltak le.



Az ügyben két személyt költségvetési csalás, hetet közokirat-hamisítás miatt gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók. A költségvetési csalás üzletszerű elkövetése miatt a büntetés akár tíz év szabadságvesztés is lehet.





