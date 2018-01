Ami nincs lebetonozva... - Végképp megdőlt a régi közmondás Kínában

"Itt csak azt nem lopják el, ami le van betonozva." - Valószínűleg sokaknak az az érzése, hogy miután a valóság túllépni látszik ezen a tradicionális népi igazságon, napjainkra egyre inkább értelmét veszíti a mondás - a Kínából érkező hírek pedig őket látszanak igazolni. Elkészülte után öt nappal ugyanis elloptak több panelt, de még az alatta húzódó aszfaltrétegből is a december végén átadott kínai napelemes útból. Az utat a rongálást követően már helyre is állították, a hatóságoknak azonban egyelőre állítólag továbbra sincs gyanúsítottja az ügyben.Miután az áramtermelésre alkalmas fotovoltaikus (pv) panelek gyártásában már évek óta uralja a globális piacot, Kína az utóbbi időben nem csak a napenergia parkok és erőművek telepítésében, hanem különféle egyéb, innovatív lehetőségek tesztelése és alkalmazása terén is vezető szerepre tör. Ilyen új, nem titkoltan kísérleti jellegű projekt volt az első kínai napelemes út megépítése Jinan városában. Noha a világ több pontján, például az Egyesült Államokban és Franciaországban már telepítettek hasonló áramtermelő egységeket, a kínai műtárgy abból a szempontból világelsőnek tekinthető, hogy első ízben egy autópályaszakaszt burkoltak be napelemekkel.A helyi média jelentései szerint a kísérleti, 1 kilométeres szakaszt több mint 10 ezer dalab panel borítja, amelyeket egy szigetelő réteg, a tetején pedig egy vékony, átlátszó védőréteg fogja közre; mindezek összességében nem érik el a 3 centiméteres vastagságot. Az útszakasz a híradások szerint elvileg az elektromos autók menet közben történő töltésére is alkalmas lehet a jövőben, a beépített fűtőberendezés pedig leolvasztja a napelem hatékonyságát rontó hó- és jégréteget.

A világ első napelemekkel burkolt útja az észak-franciaországi Tourouvre au Perche településen 2016. december 22-én, az avatás napján. (MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)

Az útszakasz átadását követően tartott helyszíni ellenőrzés alkalmával azonban kiderült, egy körülbelül 1,8 méter széles, több mint 10 centiméter széles szakasz hiányzik az útból. A panelek azonban olcsóak, vagyis vélhetőleg nem anyagi oka volt a lopásnak, és a TechCrunch szerint a szabotázsakció lehetősége is kizárt. A helyi hivatalos források szerint a nyomok "professzionális" munkára utalnak, vagyis valószínűleg a technológia érdekelte az elkövetőket. Ennek valószínűségét növeli az is, hogy az ilyen tevékenységnek nagy hagyománya van Kínában, vagyis az ázsiai országban élők most valami hasonlót tapasztalhatnak meg a saját bőrükön, mint amit a nyugati országok a kínai ipar felemelkedését megelőző időszakban.