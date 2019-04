Bajok vannak a Samsung méregdrága hajtogatható telefonjával - Ott törik, ahol nem kellene

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) April 17, 2019

SUPER YIKES: something happened to my Galaxy Fold screen and caused a bulge. I don't know how it happened, and I'm waiting to hear back from Samsung. It's broken. https://t.co/p1014uB01D pic.twitter.com/3FZJkWtSKr — Dieter Bohn (@backlon) April 17, 2019

After one day of use... pic.twitter.com/VjDlJI45C9 — Steve Kovach (@stevekovach) April 17, 2019

A héten kiküldte a Samsung tesztelésre a média képviselőinek a nemrég bemutatott hajtogatható Galaxy Fold telefonját. Mára bizonyára ezt megbánta, miután többeknél sem bírta a készülék a "kiképzést" - írja a BBC , akihez egyébként szintén érkezett tesztkészülék.Mark Gurman a Bloombergtől arról számolt be, hogy a Galaxy Fold kijelzője teljesen széttört és mindössze 2 nap után használhatatlan lett. Hozzátette, hogy nem tudja, hogy ez csak nála történt-e, vagy általános jelenség.A Verge újságírója egy kidudorodást észlelt, állítása szerint nem tudja, hogy hogyan történhetett, mert nem bánt rosszul a telefonnal.A CNBC riporterének egy nap használat után így nézett ki a Galaxy Fold készülék:A Samsung közlése szerint néhány esetről tudnak, amikor a kijelző sérült, és vizsgálják az okát. Az egyik magyarázat az lehet, hogy néhányan eltávolíthatták azt a kijelzőn lévő pluszréteget azt gondolva, hogy az csak a szokásos védőréteg, ami minden okostelefonon megtalálható, hogy a vásárlásig megóvja a készüléket - írja a BBC. A Bloomberg szakértője eltávolította, a CNBC riportere viszont nem és így is problémái voltak a készülékkel. A BBC által megkapott készüléket gyorsan visszahívta a Samsung, miután kiderültek ezek a problémák, így tesztelőjüknek, Chris Foxnak nem volt ideje megvárni, hogy valami történjen, csak annyit érzékelt, hogy összehajtott állapotban van egy kis rés, ami akár össze is akadhatott volna kis tárgyakkal.Nem ez az első eset, hogy a Samsungnál gondok vannak egy új modellel, pár éve a Galaxy Note 7 okozott fejfájást a cégnek, ami a robbanó telefonként vonult be a történelembe. A Galaxy Foldnál annál is inkább kellemetlen bármilyen hiba, mivel egy 2000 dolláros készülékről van szó. És bár a Samsung volt az első, amely egy valóban jó hajtogatható telefont mutatott be, első látásra egy lenyűgöző mérnöki munkát hajtott végre. De mindez nem ér semmit, ha még valójában nincs kész a telefon.