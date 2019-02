Bemutatták a világ első harckocsigyilkos robottankját

Tankelhárító célra fejlesztett személyzet nélküli lánctalpas harcjárművet (UGV) fejlesztett az MBDA és a Milrem Robotics - írja az Army Technology . Ez állítólag a világ első földi harckocsi-elhárító robotjárműve.A jármű THeMIS UGV névre hallgat majd, többek közt felszerelték az MBDA MMP precíziós harctornyával is, amely két ötödik generációs tankelhárító rakétával és egy önvédelmi géppuskával van ellátva.Kuldar Väärsi, a Milrem Robotics vezérigazgatója szerint a jármű célja, hogy lecserélje az élőerő által üzemeltetett harckocsi-elhárító fegyvereket és fegyverrendszereket, így védve a katonák életét az ellenséges tűztől.Az MBDA ezen kívül egy újfajta, harcjárművekbe integrálható légvédelmi rendszert is fejlesztett.Az eszközt a Szaúd-Arábiában megrendezett IDEX 2019 hadikiállításon mutatták be.A robottank egy korábbi, még az MMP harctornya nélküli, gyalogsági támogató változatáról látványos videó is készült: