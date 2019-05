Betegségnek minősítették a kiégést

A fáradtság érzése,

a munkahellyel kapcsolatos negativitás és cinizmus fölerősödése,

csökkent munkahatékonyság.

Hivatalosan is egészségügyi rendellenességnek minősítette a WHO a kiégését. Definíciójuk szerint a "kiégés egy olyan szindróma, melyet krónikus munkahelyi stressz okoz, amit nem kezelnek megfelelően." Vagyis a kiégés nem egyszerűen a stresszt, hanem a hosszú időn keresztül tapasztalható, folyamatos, kezeletlen nyomást jelenti."A kiégés hivatali jelenség és nem lehet használni az élet egyéb területein tapasztalható jelenségek jellemzéséhez" - teszik hozzá.A WHO szerint a kiégésnek három fő tünete van:Ezek alapján a vállalat érdekében is áll, hogy kezelje a kiégést, hiszen ezzel javíthatnak a munkavállaló hatékonyságán is.