Az új Bugattit 5,3 milliárd forintért már el is adták

A Genfi Autószalonon a Volkswagen csoporthoz tartozó Bugatti bemutatta a legdrágább autót, amit valaha épített. A Bugatti La Voiture Noire eladási ára 16,7 millió euró volt, amely átszámítva durván 5,27 milliárd forintnak felel meg.A Bugatti La Voiture Noire alkotóit a gyártó legendás modellje, a Type 57 SC Atlantic inspirálta a tervezés során. A méregdrága modellbe végül a gyártó 1500 lóerős, 8.0 literes, W16-os motorja kerülhetett, amelyet a Chiron és a Divo modelleknél is használnak már.A járműből mindössze egyetlen darab készült a gyártó 110 éves fennállásának évfordulójára és a hírek szerint már meg is vásárolták. A vevő kilétét ugyan nem árulták el, de több iparági forrás is állítja, hogy a titokzatos vevő nem mást, mint a Volkswagen csoport korábbi elnöke, Ferdinand Piech volt.