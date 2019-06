Digitális megoldással újít a Balaton Sound

A tavaly 160 ezres látogatószámmal rekordot döntő Balaton Sound fesztivál idén is nagy figyelmet fordít a biztonságra: a szervezők a Portfolio-t arról tájékoztatták, hogy a Balaton Sound applikáción belül elérhető ún. SoundWatch fül, melynek segítségével meghatározható a fesztiválozók tartózkodási helye és az alkalmazáson belül közvetlenül segítséget is kérhetnek.A SoundWatch-ba belépve a fesztiválozó a térképen láthatja, hogy hol található a hozzá legközelebbi Safety First pont. Amennyiben nem tudja felkeresni az elsősegélypontok valamelyikét, abban az esetben közvetlenül is kérhet segítséget az appon belül, akár hívással, akár üzenetben. A fesztiválon történő segítségnyújtásban az önkénteseké lesz a főszerep, a tavalyihoz képest idén kétszer annyi, összesen közel 100 Safety First önkéntes segíti majd a biztonságos fesztiválozást.Idén már külföldiek is csatlakoznak az önkéntesek csapatához, ezzel is hozzájárulva a jelentős számú külföldről érkező fesztiválozó biztonságérzetéhez. A fesztivál különböző területein pedig angol nyelvű molinókon lesznek olvashatók a szakértők tanácsai, illetve a fesztiválon kapható repoharakon is vicces, edukatív tanácsokkal találkozhatnak a fesztiválozók.