Egy spanyol focicsapat megtalálta a megoldást a szotyihéj-problémára

Komposztot készít a szurkolók által a mérkőzések alatt a stadionban elfogyasztott napraforgómagok héjából a Real Sociedad, amit aztán a helyi farmerek organikus trágyaként alkalmaznak. A spanyol első osztályú klub célja a lépéssel az is, hogy új kultúrát honosítsanak meg a stadionba járó szurkolók körében, és a szelektív gyűjtést más hulladéktípusokra is kiterjesztenék.A focimeccs közbeni szotyizás Spanyolországban is a szurkolói kultúra részét képezi, így egy-egy mérkőzést követően a lelátókat helyenként masszív rétegekben borítja be a napraforgómag héja. Nagyjából ez a helyzet a Real Sociedad stadionjában, az Anoetában is, a San Sebastian-i klubnál pedig úgy döntöttek, a szerves hulladékot valamilyen módon hasznosítják.A baszkföldi klub egy tájépítész irodával és a fenntartható fejlődést támogató Kutxa Ekogunea nevű alapítvánnyal összefogva közös projektet indított, amelynek a stadionban keletkezett hulladékok - különösen az évente tonnaszám eldobált szotyolahéj - hasznosítása a célja.A koncepció egyszerű: pár héten át minden mérkőzés előtt az önkéntesek kis, biológiailag lebomló dobozokkal látják el a szurkolókat, amelyekbe a mérkőzés közben a napraforgóhéjat dobhatják. A héjat tartalmazó dobozkákat aztán a meccs végén a tucatnyi nagyobb, kifejezetten erre a célra kihelyezett gyűjtőládába kell dobni. Magyarán, egy önálló, mini szelektív hulladékgyűjtő rendszert alakítottak ki. Az összegyűjtött héjakat közeli farmokra szállítják, ahol friss komposzttal keverik el, majd akár egyéves érési folyamatot követően organikus trágyaként nagyrészt zöldség-ültetvények táplálását szolgálják.