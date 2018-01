Elképesztő ütemet diktál Kína: elektromos hajtásra állították át egy 12 milliós város buszflottáját

a shenzeni elektromos busz flotta meghaladja az Egyesült Államok 5 legnagyobb városi elektromos busz parkját - ráadásul összesítve: Toronto (1926 darab), Chicago (elővárosi; 2164), New Jersey (2212), Los Angeles megye (2328), New York (5773).

Kínában nem csak beszélnek a buszgyártás megújításáról; egy 12 milliós város buszparkját állították át teljesen elektromos üzemre. A Hongkongtól északra fekvő Shenzen összességében 16 359 darabos buszparkját sikerült teljesen megújítani, így most már minden egyes autóbusz kipufogógáz-mentesen rója a város utcáit. Miután teljesült a terv, a város most a teljes taxiflottát is elektromos hajtásúra cserélné legkésőbb 2020-ig, de lehetőleg előbb. A kilátások pedig nem rosszak, tekintettel arra, hogy a több mint 17 ezer taxiból 12 518 máris elektromos.A számokat nyilván nem érdemes magyar viszokra vonatkoztatni, azonban az is sokat mondó adat, hogyAnnak érdekében, hogy a használat igazán gördülékeny legyen, a város az elmúlt években 300 darab töltőállomást telepített kimondottan a buszok részére (ezek körülbelül 2 óra alatt töltik fel a busz akkumulátorait), valamint 8000 utcai töltőoszlopot is installált az elektromos autók részére.Amellett, hogy a lépéssel a várakozások szerint évente 345 ezer tonna dízelt spórolnak meg, és 1,35 millió tonnával mérséklik csak a karbonemissziót - nem beszélve az egyéb szennyező anyagokról, anyagilag is jól jár a város. A villamos energia hajtás költsége ugyanis a régióban körülbelül harmada a dízelének. A kínai médiában megjelent cikk nem tér ki a villamos energia előállítása során keletkező légszennyezésre, de Kína e téren, vagyis a tiszta erőforrásokra való átállásban is óriáslépésekkel halad, mind nagyobb szerepet szánva a megújuló energiaforrásoknak. Mindemellett a helyi ipart is támogatja az átállás, ugyanis a buszok a BYD shenzeni üzemében készültek. A társaságnak Komáromban is van egy gyártó egysége.

A BYD tizenkét méter hosszú, szóló elektromos városi autóbusza a komáromi ipari parkban 2017. szeptember 21-én. (MTI/Krizsán Csaba)