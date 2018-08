Felrobbantotta az internetet a gyakornok, akit felvettek az álommunkahelyre, majd azonnal kirúgták

Felrobbantotta az internetet Naomi H. esete, akit felvettek a NASA-hoz gyakornoknak és egy nap alatt sikeresen kirúgatta magát.Az örömittas hölgy a Twitteren csupa nagybetűvel kiírta, hogy "mindenki fogja be a pofáját, felvettek a NASA-hoz gyakornoknak," amint értesült a jó hírről. Homer Hickam, legendás űrhajómérnök és a Nemzeti Űrhajózási Testület tagja kommentben kifogásolta a gyakornok stílusát, melyre Naomi csak annyit válaszolt, hogy "kapd be a f*szomat és a golyóimat, a NASA-nál dolgozom." Hickam erre közölte, hogy ő pedig a Nemzeti Űrhajózási Testület tagja, ami a NASA tevékenységét felügyeli.Bár Naomi szinte azonnal törölte a beszélgetést és Twitter fiókját privát módra állította, a dialógusról készült fényképek gyorsan elterjedtek az interneten és a NASA-ig is eljutottak, ahonnan a gyakornokot azonnal kirúgták.Az incidens után Hickamet rengetegen zaklatni kezdték, mondván, hogy visszaélt a hírnevével és a befolyásával és derékba törte egy fiatal karrierjét. A mérnöklegenda a vádaskodásra válaszul elnézést kért. Azt állítja, semmi köze nem volt Naomi H. kirúgásához, sőt, felvette a kapcsolatot a fiatallal és megpróbál neki szerezni egy másik gyakornoki állást.