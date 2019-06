Furcsa új drónokat mutatott be az Amazon

Új drónokat mutatott be az Amazon, amelyek néhány hónapok belül megkezdhetik a csomagszállítást - írja a Reuters. Az Amazon évek óta dolgozik a drónos házhozszállításon, az új drónokkal pedig egy lépéssel közelebb kerülhet a céljához.Az Amazon új drónjai stabilabbak, mint a korábbiak, vertikálisan szállnak fel-le, mint a helikopterek és hatékonyabban észreveszik a mozgó dolgokat, mint az emberek, így biztonságosabbak - mondta el az Amazon fogyasztói cikkek üzletágának vezérigazgatója, Jeff Wilke az Amazon héten zajló Las Vegas-i konferenciáján. Teljes mértékben elektromos drónok, amelyek akár 24 kilométert is meg tudnak tenni és maximálisan 2,3 kilogramm súlyú csomagokat el tudnak szállítani, ebbe a súlyhatárba az Amazon által eladott termékek többsége belefér.Az Amazon 2016-ban vitte véghez az első drónos kiszállítást az Egyesült Királyságban. A társaság évek óta ígérgeti, hogy a drónos házhozszállítást, de a megvalósítás nem volt könnyű. A repülő eszközök szabályozása szigorú, különösen az Egyesült Államokban és arra is figyelni kell, hogy ne repüljenek neki a rosszul látható vezetékeknek.

Forrás: Joe Buglewicz/Bloomberg via Getty Images