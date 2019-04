Gazdákat perel a Pepsi, mert termeszteni merészelik a chipsburgonyáit

Beperelt négy kisebb gazdaságot a PepsiCo, mert a kizárólag a Lays chipsek előállításához levédetett burgonyafajtákat termesztettek - számolt be a CNN . Egyenként 10 millió rúpiát, vagyis több mint 41 millió forintot követelnek rajtuk. Április elején indult a per, az első meghallgatás ma volt az ügyben.A PepsiCo krumpliját közel ezer farmer legálisan termesztheti, a multinacionális cég azt javasolja, csatlakozzanak hozzájuk a gazdák, és akkor elállnak a követelésüktől. Az alperesek azonban nem tágítanak, és az indiai kormány védelmét kérik, azt állítva, a PepsiCo magándedektívekkel is nyomozott utánuk, ők pedig csak az ország élelmiszer-szuverenitását védik.