Gigantikus fizetésről mondott le az angol focilegenda, hogy hazamehessen edzősködni

2019. augusztus 7. 19:35

Kedden jelentette be Wayne Rooney egykori angol válogatott futballista, hogy a szezon végén elhagyja az amerikai bajnokságban szereplő DC Unitedet, hogy az angol másodosztályban legyen játékos-edző. A 33 éves sztár komoly fizetésről is lemondott ennek érdekében.



Rooney az amerikai liga, az MLS legjobban fizetett játékosai közé tartozik évi 2,7 millió dolláros bérével, amihez még nagyjából 5 millió dollárnyi bónusz jut a különböző reklámjogokért. A csatár ezt hagyja ott azért, hogy a Derby County játékos-edzője lehessen.



A sztár az amerikai bajnokságban 41 meccsen 23 gólt szerzett, most ígéretet tett, hogy az idény végéig még szolgálja a DC Unitedet, de a maradék két szezont nem tölti ki szerződéséből. Érdekesség, hogy új csapatában a 32-es mezt kapta, ezzel a Derby nem titkolt célja az volt, hogy a korábbinál előnyösebb szponzori szerződést kössön a 32Red nevű fogadási oldallal, mely a mezeken reklámozza magát.



