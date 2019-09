Kamu reptérrel csaltak ki 240 millió dollárt egy bankvezérből

242 millió dollárt (kb. 72,6 milliárd forint) fizetett ki Nelson Sakaguchi, egy brazil bank vezére Emmanuel Nwudénak, egy nigériai csalónak, aki egy kamu reptérhez keresett "befektetőket".A csalás, melyet a LadBible a napokban idézet fel, 1995 és 1998 között zajlott; Nwude azt hazudta, hogy Nigéria egy új repteret épít és Sakaguchi mintegy 10 millió dollárnyi jutalékra számíthat, ha hajlandó megfinanszírozni a projektet bankjával, a Banco Noroestével. Sakaguchi 191 millió dollárt készpénzben beletett a kamuprojektbe, majd az évek alatt még több mint 50 millió dollárt adott át a csalónak.Nwude azért járt sikerrel, mert elhitette Sakaguchival, hogy valójában a nigériai jegybank elnöke, Paul Ogwuma. Nwude egyébként maga is viszonylag befolyásos ember volt, hiszen a nigériai Union Bank of Nigeriát vezette, vélhetően így jutott hozzá a csalás kivitelezéséhez szükséges erőforrásokhoz és kapcsolatokhoz.A csalás csak akkor bukott ki, amikor a Banco Santander meg akarta venni a Banco Noroestét, ezután pedig vizsgálatot indított, majd Nigéria mellett Svájc, az USA, Brazília és az Egyesült Királyság is így tett. A Noroeste rövidesen a botrány kirobbanása után csődbe ment.Nwudét letartóztatták, aki tárgyalása alatt még meg is próbálta vesztegetni az ügyészeket ezért szigorúbb büntetést kapott. Ennek ellenére vagyonelkobzás, 10 millió dollár bírság és két év börtön után elengedték. Később 27 rendbeli gyilkosságért tartóztatták le, mert egy 200 fős, fegyveres milíciával megtámadott egy nigériai várost egy földvita miatt.