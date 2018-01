Kigyulladt a Trump Torony, videón a tűzoltás

DEVELOPING: Fire at New York City's Trump Tower; aerial views show firefighters on the roof pic.twitter.com/LBqYMCa1kG — CBS News (@CBSNews) January 8, 2018

Sűrű fehér füstöt és intézkedő tűzoltókat kapott lencsevégre a CBS helikopteres riportercsapata Donald Trump felhőkarcolójának tetején, a helyszínen lévő New York-i tűzoltók meg is erősítették: valóban tűzről volt szó. Személyi sérülésről eddig nem érkezett hír. A tűzeset a 68 emeletes felhőkarcoló legfelső részén történt, ahol irodák és lakások is vannak. A CBS videója itt látható: