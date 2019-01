Landolt a Hold ismeretlen, "sötét" oldalán egy űrszonda

Big breakthrough: China's Chang'e-4 probe soft-landed on the moon's uncharted side never visible from Earth, getting its first image pic.twitter.com/8FEjXFmLi3 — China Xinhua News (@XHNews) January 3, 2019

Landolt a Hold eddig felfedezetlen, "sötét" oldalán a Csang'e-4 névre keresztelt kínai űrszonda - számol be állami források alapján a South China Morning Post A szonda egy képet is küldött a Holdról, ezt és a leszállás pillanatáról készült képeket az állami Hszinhua hírügynökség Twitterre is kirakta:A szondát hordozó rakétát december 8-án lőtték fel a Hszicsang szatellit központból, a délnyugati Szecsuan-tartományból.A kerekes szondát felszerelték többek közt olyan eszközökkel is, melyek képesek a Hold kőzeteinek elemzésére, illetve különféle biológiai kísérletek lebonyolítására is.Kína legközelebb 2020-ban tervez szondát lőni a Hold sötét oldalára, ez már terveik szerint vissza is tud majd térni a Földre.