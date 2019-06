Magyar fejlesztés segítheti a vízgazdálkodást Afrikában

MTI 2019. június 1. 08:30

Ázsia, Afrika és Dél-Amerika több országában is forgalomba kerülhet a Water&Soil Kft. talajnedvességet javító fejlesztése, amely a cég várakozása szerint a jobb terméshozamok mellett százmilliók biztonságosabb vízellátásához is hozzájárulhat.



A vállalat Dél-Afrikától és Kolumbiától várja a Water Retainer VízŐr nevű fejlesztésre a forgalmazási engedélyt, miután nemrég Kenyától már megkapták azt. Várakozásuk szerint hamarosan Tunéziában, Ghánában és Indiában is engedélyhez juthatnak.



A talajnedvesség megőrzését segítő készítmény mérsékli a párolgási veszteséget, és a levegőből is megköti a nedvességet. Ennek köszönhetően a növények kétszer hosszabb aszályt is átvészelhetnek súlyosabb károsodás nélkül, a gazdálkodások pedig az öntözővíz felét megtakaríthatják. Számítások szerint 100 ezer hektáron, 30 százalékos öntözési intenzitás mellett évente 120 millió köbméter víz, vagyis 2 millió ember éves vízfogyasztása takarítható meg. A talajkondicionáló anyag ráadásul organikus készítmény, teljes mértékben lebomlik - írták.



A Water&Soil Kft. a fejlesztési költségekről nem kívánt nyilatkozni, de az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) februárban azt közölte, hogy a vállalat a 2016-ban 1 milliárd forintos keretösszeggel indított klímafinanszírozásból kapott támogatást, hogy afrikai országokban értékesíthesse a talajkondicionáló anyagot. A budapesti székhelyű cég a nyilvános adatok szerint 2017-ben 16,6 millió forint, 2018-ban 80,5 millió forint nettó árbevételt ért el.



