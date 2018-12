Már van egy ország, amely korlátozza a sárga mellények eladását

MTI 2018. december 11. 20:59

A franciaországi zavargásokhoz hasonló tüntetésektől tartanak Egyiptomban, ezért az országban korlátozták a sárga mellények eladását. Öt kairói kereskedő kedden arról számolt be a francia AFP hírügynökségnek, hogy a mellények értékesítése csak hatósági jóváhagyással lehetséges és a rendőrség is ellenőrzést végez.



Az egyiptomi hatóságok megmozdulásoktól tartanak, néhány hét múlva lesz ugyanis az évfordulója a 2011-es forradalomnak és Hoszni Mubarak egykori elnök bukásának.



"Ezeknek a mellényeknek az eladása veszélyesebb, mint bármilyen drogot árulni" - mondta egy kairói kereskedő. Egy másik hozzátette: az egyiptomi biztonsági szolgálat egyik munkatársa szólította fel őket, hogy ne árusítsanak több sárga mellényt.



Korlátozásokra kell számítania a sárga mellények importőreinek is. Egy helyi vállalkozó állítása szerint arra utasították azokat, akik sárga mellényeket importálnak Egyiptomba, hogy csak cégek számára szállíthatnak, kereskedők számára nem, mert ez utóbbiak magánszemélyeknek is eladhatják a mellényeket.



A sárga mellény vált a Franciaországban hetek óta tartó országos megmozdulások szimbólumává. Az úgynevezett sárgamellényesek mozgalma november 17-én kezdődött tüntetésekkel és a közutakon épített úttorlaszokkal. A múlt szombati, immár negyedik tiltakozónapon országszerte 136 ezren vonultak utcára, a francia kormány szociális és adópolitikája ellen tüntetni.

