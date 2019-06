Megszegte ígéretét Musk - Képtelen a Twitterről lemondani

Just deleted my Twitter account — Daddy DotCom (@elonmusk) 2019. június 17.

Elon Musk a hétvégén a Twitteren jelentette be, hogy törölte a Twitter-fiókját, azonban a Tesla-vezérének Twitter-fiókja hétfőn továbbra is elérhető, tehát a bejelentéssel ellentétben Musk valójában nem törölte azt.A Tesla vezére a hétvégén emellett a Tesla társ-alapítóját is kritizálta a Twitteren, azonban ezt a bejegyzést később eltávolították Elon Musk Twitter-oldaláról.Elon Musk sokszor ellentmondásos Twitter-üzenetei korábban már okoztak problémát a Tesla vezetőjének, miután Musk tavaly arról Tweetelt, hogy 420 dolláros árfolyamon kivezetné a Teslát a tőzsdéről, továbbá azt is állította, hogy az ehhez szükséges finanszírozási forrás is biztosított. Ezt követően az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) beperelte és csalással vádolta meg Muskot, aki végül egyezséget kötött a hatósággal és a jelentős büntetés mellett vállalata, hogy minimum három évre lemond a Tesla elnöki tisztségéről.