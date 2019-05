Menő lesz a Volkswagen elektromos rollere

Egy kínai startuppal, a NIU-val közösen gyárt elektromos rollereket a Volkswagen, tudta meg a német Welt. A modellt közel egy éve, a Genfi Autószalonon mutatták be Streetmate néven, ha jók a német lap értesülései, akkor azt a rollert gyártja majd a német és a kínai cég. Az elektromotor hajtotta roller akár 45 km/h-s sebességgel is haladhat, a maximális hatótávja 60 kilométer. Hogy még kényelmesebb legyen az utazás, a Streetmate egy lehajtható üléssel is rendelkezik majd. A 2014-ben indult NIU eddig már 640 ezer elektromos rollert adott el, saját bevallása szerint 40 százalékos a piaci részesedése Kínában.

Streetmate Fotó: Volkswagen