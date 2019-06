Potom áron nyerhetsz szaúdi állampolgárságot - Van 60 millió forintod?

Most már van megoldás arra, hogy valaki végleges állampolgárságot szerezzen Szaúd-Arábiában: nem kell más ehhez, csak 800 ezer szaúdi riál, ami mintegy 213 ezer dollárnak felel meg, tehát alig több mint potom 60 millió forint.Van persze olcsóbb verzió is, az csak 100 ezer riálba kerül, igaz, akkor csak egy évre szóló állampolgárságot lehet venni. Aki viszont a prémium állampolgársági szolgáltatás igénybevétele mellett dönt, jól járhat, mert szaúdi támogató nélkül vehet ingatlant vagy bonyolíthat üzletet az országban, ráadásul a családtagjai számára is fizethet a vízumért.Persze vannak egyéb kritériumok is az állampolgárság megszerzéséhez amellett, hogy valaki ki tudja fizetni ezt a nem kis összeget: az illetőnek minimum 21 évesnek kell lennie, fontos a tiszta bűnügyi előélet, az egészség és a fizetőképesség bizonyítása is.Az, hogy a szaúdiak azon gondolkodnak, miképpen lehetne beengedni a vagyonosabb külföldieket az országba, jól mutatja az erőfeszítést arra, hogyan igyekeznek minél inkább függetlenedni az olajtól. Az ötlet először 2016-ban merült fel, akkor azzal kalkuláltak, hogy éves szinten a program a 10 milliárd dolláros bevételt hozhat az országnak 2020-ra.