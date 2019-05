Rappelő krokodillal üzen a rendőrség videójában, mikor hívható a 112!

mikor, mit tehetnek baj esetén, milyen esetekben hívják, és mikor ne hívják a 112-őt.

Lehetnek helyzetek, amikor gyerekek is rákényszerülnek, hogy a 112 operátorától kérjenek segítséget. Nekik szeretnénk útmutatót adni alábbi videónkkal - írja a police.hu A segélyhívó szám helyes használata és az indokolatlan hívások visszaszorítása érdekében két éve indult kampány. Az iskolások számára a rendőrség már korábban is készített animációkat ( itt és itt ). A legújabb videó is a kisgyermekekben szeretné tudatosítani:Egyben kérik a szülőket, nagyszülőket és a pedagógusokat, hogy mutassák meg a gyerekeknek ezeket a filmeket.