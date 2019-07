Soha többé nem akarsz csirkehúst enni gyorsétteremben, ha ezt megnézed

2019. július 16. 09:25

Kijött az első trailere a Super Size Me 2 c. filmnek. Morgan Spurlock dokumentumfilmes 2004-ben nagy botrányt kavart, amikor 30 napon keresztül csak McDonald's-os ételeket evett, most azt mutatja be, miből és hogyan készül a gyorséttermi csirkehús.







A trailer szerint Spurlock saját gyorséttermet nyit, amiben sült csirkét árul - ez az apropója annak, hogy megnézze, hogyan is tenyésztik nagyüzemben a csirkéket Amerikában, és milyen trükköket alkalmaznak az étteremláncok. Bemutatja, hogy készülnek az idealizált reklámfotók, hogyan festenek(!) grillcsíkokat a csirkemellre, és azt is, mit jelent valójában a "szabadtartás" a tenyésztőknél.



A Super Size Me 2: Holy Chicken c. film több éven keresztül készült, a forgatást nehezítette, hogy Spurlock kiszállt korábbi produkciós cégéből (nevét összefüggésbe hozták a #MeToo botránnyal). A dokumentumfilmet korábban bemutatták néhány filmfesztiválon, mozis vagy televíziós forgalmazásba azonban nem került. Amerikában most szeptemberi megjelenést ígérnek, magyar bemutatóról egyelőre nincs hír.

