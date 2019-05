Sziget: még 2 ezer napijegy az Ed Sheeran-koncertre

"Óriási az érdeklődés a Sziget első napjára hirdetett Ed Sheeran koncertre, nem csoda, hogy a napijegyek pillanatok alatt elfogytak" - idézi a közlemény Kádár Tamást, a Sziget főszervezőjét, aki hozzátette, hogy folyamatosan kapják az e-mail-eket a rajongóktól, akik lemaradtak a jegyvásárlásról.A szervezők végül úgy döntöttek, hogy a Nagyszínpad körüli terület minimális átalakításával növelik a nézőteret. A szervezők az Ed Sheeran koncert befogadóképességénél úgy kalkuláltak, hogy az aznapot is magba foglaló bérletesek is meg tudják nézni a koncertet. Kádár elmondta, hogy az ilyen 3, 5 illetve 7 napos bérletek továbbra is kaphatóak.Az augusztus 7-i napijegyek végső ára 28 900 forint volt.