Így fog kinézni az ország legnagyobb játszótere

Megkezdődött a játszóelemek telepítése a városligeti új játszótérre, közel 50 különleges játékelem várja ősztől a gyerekeket. A Nagyjátszótéren minden korosztály számára külön csúszdarendszereket, fészek-, kör-, mérleg és függőhintákat, kötélpályákat, forgójátékokat, egyéni és páros rugós játékokat, trambulinokat, többféle homokozót és vizes játékokat is telepítenek több mint 13 000 négyzetméteren.A családbarát fejlesztések keretében összesen 7 új játszótér kap helyet a megújuló Városligetben. Az első, és egyben az ország egyik legnagyobb játszóterének kivitelezése jó ütemben halad, várhatóan 2019 őszén vehetik birtokba a családok. A gyerekek a nyári vakáció alatt sem maradnak szabadtéri játszólehetőség nélkül, a Királydomb szomszédságában létrehozott játszótér mellett egy új játszóvárral bővítettük a Városligeti tó melletti játszóteret - emelte ki a

A Nagyjátszótér a park dél-keleti részén, a Dózsa György út - Ajtósi Dürer sor kereszteződéséhez közeli területen épül fel, közel 50 integrált és korosztályokra bontott játékelem, - köztük 6 egyedi mászóka, 3 összetett csúszdarendszer, 14 féle hinta és körhinta, 4 féle forgójáték, 3 homokozó, 7 féle egyéni és páros rugós játék, 2 trambulin egy trambulinpálya, 8 féle vizes játék valamint többféle interaktív mozgási energiával működő zenei játék várja majd a gyermekeket. A központi elem egy háromszintes mászóka lesz, emellett további nagyméretű mászóelemek is helyet kapnak a parkban, melyek egyedileg kialakított, többszintes háromdimenziós hálószerkezettel várják majd a nagyobbakat. Számos integrált játszóeszközt is telepítenek a parkrészbe, melyeket akadálymentesen lehet megközelíteni, hogy a különböző fogyatékkal élő gyermekek és speciális nevelési igényűek is együtt tudjanak játszani ép társaikkal.

A SMART-megoldások sem hiányoznak majd a digitális nemzedék modern játszóparkjából, a csúszdák mérik a sebességet, a homokozóban pedig az ugrótávolságot. A legnagyobbakat a Nagyjátszótér mellett egy úgynevezett Terepjátszó várja majd, ahol lesz mászószikla, skateboard pálya, mászófal, de rollerezésre, görkorcsolyázásra, kicsiknek motorozásra alkalmas tereket is kialakítanak. A terület félkörívben zárt és védett lesz, ahol a tér tagoltságát kihasználva helyezik el az egyes játékzónákat. Épül egy pumptrack pálya is, ahol izgalmas vonalvezetésű pályán gyakorolhatnak a BMX kerékpárosok.