Túl nagyok lesznek az emeletes vonatok: átépítésekre lesz szükség

Már készülnek az emeletes vonatok, amelyeket jövőre állíthat forgalomba a MÁV. A Magyar Nemzetnek a cég vezérigazgató-helyettese, Kormányos László elmondta, hogy átalakításra lesz szükség, hogy a vonatok eljuthassanak a Déli pályaudvarra és Kőbánya-Kispestre - írja a HVG.A KISS motorvonat 31 centivel magasabb, mint a most használt Flirt szerelvények, ami miatt Kelenföld és a Déli pályaudvar között lévő alagútba nem férnének be. Ez egy darabig nem fog problémát okozni, mert a KISS vonatokat a nagy forgalmú Budapest-Vác-Szob és Budapest-Cegléd-Szolnok elővárosi vasútvonalakon állítja majd forgalomba a MÁV elsőként, jövő nyáron viszont már Balatonra is indulnának. Így a Déli utáni alagút ágyazatának átalakítására még van idejük a szakembereknek, nem úgy mint a Kőbánya-Kispest állomáson lévő fejlesztésekre, ahol a lap szerint a felsővezetéket és a peronokat kell átalakítani a Szolnok felé tartó vonatok miatt.A nagy befogadóképességű, 600 ülőhelyes emeletes KISS (Komfortabler Innovativer Spurtstarker S-Bahn-Zug) vonat óránként 160 kilométer végsebességgel tud közlekedni, korszerű utastájékoztató rendszerrel, légkondicionált tágas utastérrel rendelkezik, akadálymentes, a multifunkciós terek négy kerekesszék, illetve 12 kerékpár vagy 5 babakocsi szállítására alkalmasak. Összesen 40 darab ilyen emeletes motorvonatot vásárol a MÁV-Start a Stadler cégtől.