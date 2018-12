Vígjáték indul az ezermilliárd dollárról döntő norvég alap mindennapjairól

Olyan ez, mint 'A hivatal', csak egy ezermilliárd dolláros problémával

Januártól új norvég szitkom indul, méghozzá a világ legnagyobb állami alapjának számító, ezermilliárd dollárt kezelő norvég olajalap mindennapjairól.- jellemezte a hamarosan a képernyőre tűzött komédiát a sorozat rendezője, Harald Zwart.A sorozat címe nagyon találó módon "The Oil Fund" lesz (az olajalap), amely az alapra vonatkozó szigorú befektetési irányelveket, a bürokráciát és az irtózatos vagyon befektetésének nehézségeit öleli fel.Az alapot 1990-ben hozták létre annak érdekében, hogy az olajkitermelésből származó bevételt az alap jó hozamot biztosító eszközökbe fektesse. Az alap időközben olyan naggyá nőtt, hogy mára a világ tőzsdén lévő cégrészvényeinek 1,4%-át birtokolja. Mindeközben az alap befektetési politikája nagyon szigorú elveket, etikai és transzparencia szabályokat követ.Nagyjából a fentiekre húzza fel a sorozatszálat is, a cselekményben a szereplők dollármilliárdos befektetési bakikat igyekeznek rendbe hozni, illetve kitalálni, mit csináljanak egy kínai kaszinóból érkező halom pénzzel. Mindeközben a dolgozók életét rémálommá teszi az etikai tanácstól érkező független felügyelőnő.A sorozat most hétvégén debütált online, adásban pedig januárban lesz látható a TVNorge csatornán.