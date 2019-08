Vízválság fenyeget egy geológus szerint

MTI 2019. augusztus 17. 18:20

Súlyos vízválság fenyegeti a Földet, népességének negyede már most sem jut elegendő vagy megfelelő minőségű ivóvízhez - hívta fel a figyelmet Juhász Árpád geológus szombaton az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette: a vízhiány növekedését többek között az okozza, hogy a népesség leginkább a vízhiányos területeken, Afrikában és Ázsiában bővül. Ezeken a területeken a demográfiai robbanás mellett a globális felmelegedés hatása is intenzívebben jelentkezik - jegyezte meg.



Mint mondta, a világ vizeinek rendkívül kevés, mindössze 1 százaléka iható, a legnagyobb probléma pedig az, hogy ennek jelentős részét, 30-40 százalékát öntözésre használják. A mezőgazdasági termelés és az ipar hihetetlen mennyiségű vizet használ fel, amely végül nem jut vissza az ivóvíz kinyerésére alkalmas körforgásba - fűzte hozzá Juhász Árpád.



A műsorban elhangzott, hogy egy friss tanulmány szerint több mint 17 országban küzdenek rendkívül nagy vízhiánnyal, de további 30 országban is csaknem kritikus a helyzet a klímaváltozás, a vizek pazarló túlhasználata és a környezetszennyezés miatt.

