A legnevesebb nyugati lapok is benézték, mennyi EU-pénzt húz be Magyarország a koronavírusra

Bár már hetek óta világosan lehet tudni, hogy a koronavírus miatt áthangolt 2014-2020-as EU-pénzekből csak elméletben jogosult lehívni Magyarország a legtöbbet a tagállamok közül és a valóságban a leginkább sújtott Olaszország és Spanyolország kapja a legtöbbet, mégis erre a téves magyar helyzetértelmezésre húzzák fel még a legrangosabb nyugati lapok is a cikkeiket, amikor a rendeleti kormányzás miatt bírálják az országot és retorziót sürgetnek az uniós döntéshozóktól. Ez egyébként leghamarabb a most csütörtöki telefonkonferenciás EU-csúcson jöhetne, így érdemes lesz most is résen lennünk.

Nagy médiazaj téves helyzetértelmezés alapján

A két legutóbbi példa erre a téves magyar helyzetértelmezésre a hétvégi német Der Spiegelben és ma a brit Financial Times oldalán jelent meg. Utóbbiban a European Stability Initiative nevű kutatóintézet vezetője nyilatkozta azt, hogy micsoda furcsa helyzet az, hogy a rendeleti kormányzással működő Magyarország 5,6 milliárd eurót tud lehívni a koronavírus kezdeményezés (CRII) nyomán a közös brüsszeli kasszából, miközben a sokkal súlyosabban érintett Olaszország csak 2,3 milliárd eurót, és erre építette fel az egész cikk keretét az FT. Gyakorlatilag ugyanerről, az abszurdnak beállított helyzetről olvashattak a német lap olvasói is a hétvégén.

Az igazság viszont az, amit már három hete megírtunk az alábbi táblázat alapján, hogy Magyarország ebből az 5,6 milliárd eurónyi elméleti támogatási keretből csupán 861 millió eurónyi forrással tud élni, és az sem plusz EU-pénz a nekünk járó 2014-2020-as kereten felül, hanem azon belül egy visszafizetési szabályváltoztatás miatt segít nekünk likviditásilag.

Ez azt jelenti, hogy az eredeti szabállyal ellentétben nem kell júniusig visszafizetnünk a közös brüsszeli kasszába, hanem itt marad nálunk egészen 2025-ig (csak akkor kell majd vele elszámolni az Európai Bizottsággal) és addig azonnal felhasználhatóvá válik egészségügyi rendszerünk, munkaerőpiaci támogató programjaink, vagy kkv-támogatási rendszerünk finanszírozására.

A fennmaradó 4,74 milliárd eurónyi résszel Magyarország nem tud már mit kezdeni, mert már a koronavírus járvány kitörése előtt a 7 évre szóló EU-pénzek több mint 100%-át lekötötte (az összes tagállam közül elsőként és most is a legmagasabb ez az arány). Így a megmaradt kohéziós EU-pénzek rugalmasabb felhasználását lehetővé tevő szabályokkal érthetően nem tudunk most élni.

Csütörtökre kell figyelnünk

Innentől kezdve ezeknek a nyugati cikkeknek csak az a része az érdekes, hogy mi lesz a most csütörtöki újabb EU-csúcson a koronavírus válság miatt tervezett újjáépítési/helyreállítási alappal: lesz-e belőle egyáltalán valami és hogyan, milyen formában. Ha lesz, akkor az vissza nem térítendő támogatásokat osztogat-e (azaz akár tagállamok közötti disztribúció is része lesz és milyen konstrukcióban), vagy csak hiteleket, mint ahogy az eurózónás tagállamok a maguk között elosztott 240 milliárd eurónyi ESM-kerettel teszik.

Mivel nem vagyunk eurózóna tagok, így ebből az egyes országok GDP-jének 2%-áig terjedő, minimális feltételekkel elérhető ESM hitelkeretből kimarad Magyarország és a jelenlegi EU-s konstrukciókból csak arra jogosult, amit 2008-ban is megkapott az IMF-hitel mellett: egy fizetési mérleg támogató hitelkonstrukcióra. Ezt viszont csak gazdasági kiigazító program aláírása után folyósítják, azaz kifejezetten szigorú uniós keretrendszerről van szó az eurózónán kívüli EU-tagállamok számára. Így most, a koronavírus válság idején akár igazságtalannak is mondható, hogy az eurózóna-tagok szinte feltételek nélkül kaphatnak hiteleket az ESM-ből, míg mi esetlegesen csak komoly kiigazító program mellett jutnánk hitelhez. Ennek az igazságtalan helyzetnek hangot is adott a minap Varga Mihály pénzügyminiszter.

Érdemes tehát figyelni a csütörtöki telefonkonferenciás EU-csúcsról érkező híreket, hiszen ott dőlhet el (legalább az iránya), hogy a koronavírus válság kezelésére milyen konstrukcióban sikerül megállapodni a tagállamoknak és lesz-e olyan jel, ami az elérhető forrásoknál esetleg „retorziót”, nehezítést épít be Magyarország, vagy egyéb, jogállamisági 7-es cikkes eljárásban részt vevő ország számára (Lengyelország).

Az utóbbi hetekben ugyanis számos bírálat érkezett a rendeleti kormányzást bevezető Magyarország irányába is, hogy ez is sérti a jogállami kereteket, de aztán a hétvégén tisztázta a dolgot az Európai Bizottság egyik biztosa, hogy szerinte erről nincs szó.

Az FT-nek nyilatkozó egyik szakértő szerint egy új konstrukció esetén alá kéne íratni minden tagállammal még a folyósítás előtt egy megerősített jogállamisági elvárásrendszernek való megfelelést, így tehát valami ilyesmi lehetne a retorzió esetleges formája az ő elképzelése szerint.

Az uniós biztos magyar rendeleti kormányzást tisztázó állásfoglalása mellett azonban jól látszik a friss médiasztorikból is, hogy sokan szorgalmaznak Magyarország irányába retorziót az EU-pénzek terén, így erre most lenne itt az első lehetőség.

Igaz kifejezetten unfair lenne most egy ilyen megtorlás, amikor az évszázad válságából való kilábalásról van szó. Sokkal esélyesebb emiatt, hogy ha lesz is bármiféle ilyen retorzió, amivel az utóbbi hónapokban is fenyegettek a legnagyobb befizető németek, akkor az a 2021-től induló, jelenleg újratervezés alatt álló EU-s költségvetésnél lenne. Ennek elfogadása viszont majd a második félévi soros EU-elnökség idején várható, amikor már lesz egy kis lélegzetvételnyi idő a bonyolultabb egyeztetésekre.

Alapvető kérdések, működőképes konstrukciók

Erik Nielsen, az UniCredit Research globális vezető elemzője a hétvégi helyzet összefoglaló elemzésében egyébként többek között arra tett javaslatot a most csütörtöki EU-csúccsal kapcsolatban, hogy a 2021-2025-ös időszakra duplázzák meg a közös uniós költségvetés méretét a közös GNI 1%-áról 2%-ára. Ez plusz 500 milliárd euró lenne és ezen keresztül finanszíroznák a tagállamok a koronavírus utáni gazdasági helyreállás hoszsabb távú költségeit, egy ennek megfelelő (általa nem részletezett) konstrukcióban. Ő is elismerte azonban, hogy ez kifejezetten ambiciózus elképzelés, de azt egyúttal nagyon sürgette, hogy

valamilyen helyreállítási közös finanszírozási konstrukcióban tényleg állapodjanak meg (heteken belül) a tagállamok, mert különben az EU szétforgácsolódása felé is haladhatnak a folyamatok a tagállamok közötti nagyfokú feszültségek hatására.

Az elmúlt hetek híráramlás alapján jól látszott, hogy az olaszok közös koronakötvényt követelnek, a hollandok viszont mereven elutasítóak.

Erik Nielsen szerint azonban miközben már a konstrukció kereteiről folyik az ádáz vita, valójában még néhány alapvető kérdést sem tettek fel maguknak a tagállamok. Így például: átmeneti, vagy valamilyen tartós finanszírozási megoldásban gondolkodnak és lenne-e benne tagállamok közötti forrásátadás (redisztribúció), vagy csak hitelalapú, olcsó megoldásban gondolkodnak. Mert ha csak utóbbiban, akkor szerinte eleve kár most vesződni új konstrukció kitalálásával és felállításával, ott a korlátlan államkötvény vásárlásra hajlandó EKB. Ha ő megveszi a dedikáltan koronavírus helyreállításra kibocsátott plusz állampapírokat, akkor lejáratig megtartva az EKB zsebeli be a kötvény kamatát (ez tükrözi valamennyire a kibocsátó állam kockázatát), amit úgyis befizet az EKB-t alapító tagállamok költségvetésébe, tehát valójában nulla kamatozás mellett meg lehetne oldani hitel alapon a válságból való kilábalás mentőprogramját is.

Ha viszont valami tartósban és tagállamok közötti redisztribúcióban is gondolkodnak a tagállamok, akkor szerinte például az EU-s költségvetés fenti elgondolása kapóra jönne, igaz ezt nem lehetne még most csütörtökön eldönteni, hiszen nem is volt még róla érdemi vita. Inkább csak az irány dőlhetne el.

Ha valamiféle olyan irány körvonalazódik, hogy a 2021-től induló EU-s költségvetés terhére, vagy valamilyen hamarabb elinduló, de EU-költségvetési elemekre hajazó (pl. az Európai Bizottság által kibocsátandó) konstrukció lenne a kilábalás finanszírozása, akkor például már

Magyarországnak is nagyon résen kell lennie, nehogy az apróbetűs szabályok mentén végül tényleg elérje az a retorzió az országot a koronavírusos helyreállítási EU-pénzeknél, amiért egyébként a normál EU-pénzeknél láthatóan sokan kardoskodnak.

