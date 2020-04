Elbocsátás helyett fejlesztenéd a céged 70%-os támogatásból? - Itt egy remek új EU-s pályázat!

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A minap lazított EU-s pénzfelhasználási szabályokat láthatóan beépítették annak az új uniós pályázatnak a tervezetébe, amelyet ma tesz ki társadalmi egyeztetésre az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a vírusválság mellett is vonzó feltételekkel ad 70%-os vissza nem térítendő támogatást a cégeknek a hatékonyságjavításra. Fontos, hogy a brüsszeli könnyítések miatt immár Pest megyében is indulhatnak a cégek a GINOP-os konstrukcióban, ráadásul egységesen ilyen magas lehet a támogatási intenzitás. A cég foglalkoztatotti létszámától függ az, hogy dolgozónként mennyi támogatást vehet igénybe és az is jól látszik, hogy a kisebb cégeknél igyekeznek arányaiban jóval többet segíteni.