Magyarország is komoly könnyítést kaphat a koronavírus miatt

In English

Az eurózónán kívüli uniós tagállamok azt szeretnék, ha átmenetileg enyhítenének a tőkekövetelményeiken eurókötvények kibocsátása esetén – írja a Reuters. A cél, hogy a koronavírus miatt senki ne kerüljön nehéz helyzetbe amiatt, mert nem tagja a valutaövezetnek

A hírügynökség jelentése szerint az eurózónán kívüli országok, mint Magyarország, Csehország, Lengyelország és Bulgária kardoskodnak azért, hogy ugyanolyan tőkekövetelményeket kelljen teljesíteniük eurókötvényeik esetében, mintha a valutaövezet tagjai lennének. Ugyanis a koronavírus-járvány miatt ezek az országok attól tartanak, hogy a nemzeti devizájuk és az euró közti kockázat fedezése miatt magasabb árat kell fizetniük eurókötvényeikért.

Abban az Európai Parlamrnt képviselői is egyetértenek, hogy a könnyítés csak átmeneti lehet a jelenlegi járványhelyzet miatt.

Az átfogó javaslatcsomag nem csak az eurókötvények tőkekövetelményéről szól, hanem például az a kezdeményezés is szerepel benne, hogy a bankok tőkekövetelményébe nem számítanának bele a jegybanknál elhelyezett tartalékok. A franciák pedig ennél is tovább mennének, a tőkekövetelmények alól kivennék az állami garanciával nyújtott hiteleket is.

Címlapkép: Shutterstock