Ilyen pályázat nem volt még Magyarországon: egy hónapon belül pénzhez juthatnak a vállalkozások

Május közepén, a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című (GINOP-1.2.8-20 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33,3 milliárd forint. A konstrukció több szempontból is érdekes, elsősorban azért, mert egy teljesen új finanszírozási megoldást mutat be a magyar vállalkozóknak. A pályázat részleteiről, a konstrukcióról kérdeztük Czimbalmos Leventét, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - Modern Vállalkozások Programjának szakmai vezetőjét.

Nemrég megnyílt a GINOP 1.2.8-20, a cégek pedig már egy hónapon belül forráshoz juthatnak. A járványhelyzetre tekintettel sikerül felgyorsítani az átfutási időket: de mennyire tudnak ugyanilyen gyorsan reagálni a cégek, különösen a kkv-k vagy mikrovállalkozások? Olyan cégek is elkezdhetnek most pályázni, akik eddig nem foglalkoztak ilyesmivel?

A konstrukció a maga módján több szempontból is úttörő. Az abban alkalmazott feltételes visszatérítendő (VT) támogatási forma ugyanis itthon egy teljesen új finanszírozási megoldás. Habár kimondottan vállalkozásfejlesztési célú pályázatokra találták ki, de ebben az eredményességhez kötött modellben még nem lett lepróbálva a lehetséges kérelmezői körön. Ennek ellenére a jelen gazdasági helyzetben különösen csábító 70%-os támogatási mérték, 100%-os előleg és gyorsított ügymenet miatt úgy gondolom, hogy nem csak a rutinos pályázókat vonzza majd.

Speciális a támogatási összeg számításának módja is, ugyanis abban megjelenik egy sávos, létszámhoz kötöttség, így a kisebb statisztikai adattal operáló cégeket meglepheti a hozzáférhető összeg maximális mértéke. Cserébe viszont a pénzt kevés elszámolhatósági megkötéssel, roppant sokféle fejlesztésre költhetik. Egészen komplex projektek is elképzelhetőek.

Az időről pedig csupán annyit, hogy a társadalmi egyeztetés megindításától számítottan a benyújtási intervallum kezdetéig, összesen 29 nap állt a rendelkezésre a felkészüléshez. Kissé hatásvadász fordulattal ez ebben a prioritásban, azaz a köznyelvben döntően „gépbeszerzéses”-ként említett pályázatok világában éppen 29-szer több, mint elegendő. De mindenkit megnyugtatnék, az idő és a forrás is bőséges. Azoknak is jutni fog, akik nem a 0. percben reagálnak. A magunk részéről nagy hányadban számítunk abszolút „zöld mezős” cégekre.

A pályázati konstrukció feltételesen visszatérítendő forrást biztosít, azaz kezdetben hitelként folyósítják majd támogatássá válhat, ha az eredményesség mérési kritériumokat teljesíti a pályázó. Ez okozhat-e bizonytalanságot, óvatosságot a cégek részéről, tekintettel arra, hogy ha nem teljesülnek a feltételek, akkor valójában vissza kell fizetni a pénzt?

Az első pillantásra mindenképpen. Azonban ha kicsit közelebbről megvizsgáljuk az eredményességmérési feltételeket hamar rájövünk, hogy egy klasszikus vissza nem térítendő (VNT) konstrukció, általában nem túl acélos támogatási intenzitását könnyedén teljesítheti a cég. Ha pedig ügyes, még többet. Abszolút nem elérhetetlen cél a 70%.

Ahogy említettem, ugyan új a forma, de a szándék mindenképpen a könnyebb hozzáférhetőség, gazdagabb felhasználási lehetőségek és kedvezőbb feltételek kialakítása volt.

A kockázat ennek ellenére mindig ott van, de nincs ez másként egyéb konstrukciók esetén sem. Végtére is a vissza nem térítendő támogatás sem garancia a teljes elszámolhatóságra. Ezeket a forrásokat egy esetleges szabálytalanság esetén ugyanúgy visszakövetelheti a támogató.

A konstrukcióban az összköltség 50%-ig elszámolhatóak vállalati informatikai fejlesztések is: mire lehet számítani, milyen fejlesztések fognak megvalósulni a következő időszakban?

Számos újító ötlet felmerült az IKT fejlesztések elszámolhatósága kapcsán, de végül az illetékes szakpolitikai tárcával abban maradtunk, hogy a GINOP-3.2.2 kötött logikáját fogjuk követni. Azaz csak egy bizonyos vállalati szakrendszer (funkcionális célterület) körre lehet pályázni, úgy mint; webáruházak, CRM, pénzügyi-számviteli terület, kontrolling, beszerzés és logisztika, RFID megoldások, gyártástámogatás, vagy egyes workflow rendszerek. Ahogyan az eddig is megszokott volt, elszámolhatóak a bevezetéstámogatási feladatok.

Mi arra ösztönözzük a cégeket, hogy minél nagyobb arányban használják ki a lehetőséget, hiszen ki tudja mit hoz a jövő. Ugyan még nagyon számítunk egy dedikált infokommunikációs konstrukcióra, amelyre szakpolitikai ígéretet is kaptunk, de

a válságtervezés magasabban rangsorolt fejlesztési céljai érthetően felülírhatják a szakmai elképzeléseket.

Persze kitartunk az ötlet mellett, mivel a digitalizáció ebben a pandémiás időszakban nagyon nagyot bizonyított. Több év fejlesztései valósultak meg, vagy kezdődtek el ebben a néhány hónapban. Most kezd igazán beérni a munkánk, most igazán hálás ezzel foglalkozni. Egy második digitális ősrobbanás szemtanúi vagyunk. Érthető, hogy nem akarjuk elengedni a „flow”-t. Ebben a költségvetési időszakban mindenesetre már nincsen túl sok tartalék.

A pályázatban kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mi alapján választják ki ezeket a szoftvereket, és mi történik akkor, ha valamilyen speciális szoftverre lenne szüksége egy adott cégnek?

Ez így igaz. A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy a kérelmezők kizárólag a Modern Vállalkozások Programjának weboldalán megtalálható szállítói és termék katalógusból válogathatnak az informatikai fejlesztéseik során. De akár meg is fordíthatjuk; az IKT megoldásszállítók szempontjából ez azt jelenti, hogy aki eddig nem volt Partnere a Modern Vállalkozások Programjának, vagy esetleg nem töltött még fel terméket az ne habozzon. A ciklus utolsó hullámait lovagolhatja meg.

A minősítési eljárásunk szinte a kezdetek óta változatlan. Regisztráljuk a céget, betölti az értékesíteni kívánt termékeket, ill. kapcsolódó üzleti ajánlatok, majd indulhat a teszt és véglegesítés, közzététel. Az egész egy objektív eljárás, ha mindent rendben találunk, már publikálható, kattintható is a termék. Az alapvető, a támogatáspolitikában szokásos kizáró okokon kívül nincsenek korlátozások. Illetve természetesen értékelhető referenciával is rendelkeznie kell az aspiránsnak. De úgy gondolom az, hogy 700 szállító, közel 2000 termékkel sikeresen végigcsinálta már a folyamatot, mindenképpen biztató lehet az új jelentkezők számára.

A speciális szoftverekről csak annyit, hogy ez nem a GINOP 3-as tengelyen induló infokommunikációs fősodor. Itt szoftverek kizárólag „dobozolva”, kész üzleti ajánlatokban elszámolhatóak.

Ennek megfelelően lényeges a jó termékesítés és a körültekintő árazás, hiszen a program a feltöltött ajánlatokra minimum 30 napos ajánlati kötöttséget vár. Nem szeretnénk, ha tőzsdei jelleggel, naponként változnának az árak.

Éppen ezért nagyon fontos tanács és reméljük, hogy ezzel ezúton is üzenni tudunk a cégeknek; ne akarjanak támogatási kérelmenként önálló üzleti ajánlatokat megfogalmazni. Árazzanak fajlagos költségekre (jellemzően felhasználóra), ez egyrészt jobban illeszkedik a felhívás logikájához, ráadásul így megtarthatják a skálázhatóságot, üzleti rugalmasságot anélkül, hogy feleslegesen túladminisztrálnák magukat. És persze ne felejtsék el a bevezetéssel kapcsolatos díjakat „rászámolni” a termékek árára.

A kiírás szerint csak a program keretében akkreditált szállítók, minősített termékei számolhatóak el. Mit tapasztalnak, megnövekedett a beszállítói érdeklődés a program hatására? Fel lehet gyorsítani az akkreditációt is?

Nem is kicsit. Egy hasonló felfutás érzékelhető, mint annak idején a GINOP-3.2.2 kapcsán, nyilván azzal a különbséggel, hogy itt már most jelen van az említett 700 szállító. Az akkreditáció eddig sem volt lassú. Kis túlzással minden szolgáltatásunkat lean vezérelten raktunk össze, azaz csak a legszükségesebb, értéket képviselő folyamatlépések maradtak. Kellően áramvonalasak az ügyfélkapcsolattal járó folyamataink, de annak is kell lenniük, hiszen a pályázatok beadása tekintetében a kérelmezői oldalon megszokott, utolsó pillanatos rutinokon vagyunk edződve. Ettől persze kivételezés – ahogy eddig nem volt – most sincsen

Mit tanácsolna azoknak a cégeknek, akik pályáznak? Mik a tipikus hibák, mik azok a részletek, amire sokan nem figyelnek?

Bármilyen könnyűnek és egyszerűnek is ígérkezik a konstrukció a kellően átgondolt tervezés, előkészítés elengedhetetlen. Az infokommunikációs részek tekintetében a program tanácsadói ebben tudnak segíteni. A tanácsadó kollégák ugyanis a tervezés nagy részét a díjmentes audit során leveszik a kérelmező válláról. A folyamat végén keletkező fejlesztési koncepció pedig alapvetően a támogatási kérelembe átemelhető javaslatokat is tartalmaz.

Tehát a GINOP-1.2.8 és VEKOP-1.2.6 az egyszerűsített bírálati eljárás ellenére komplex pályázatok, sok pici aknával. Hiába feltételezik a cégek, hogy alanyi jogon jár, nem igényel kevesebb figyelmet mint egy standard projekt. Elkelhet a pályázatírói segítség is.

