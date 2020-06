Rábólintott Brüsszel a magyar cégeket támogatással megsegítő újabb válságkezelő programra

A magyar program már eddig is létezett, de a koronavírus-válság miatt a Bizottság rugalmasabbá tette az állami támogatási szabályokat és most ezen rugalmasabb szabályok mentén is jóvá kellett hagyatni a magyar programot. Ez történt most meg.

Az intézkedés lényege, hogy közvetlen támogatást lehet nyújtani a magyar cégeknek, hogy azok az így kapott forrásból a munkahelyek megőrzését vagy új munkahelyek létrehozását szolgáló beruházásokat tudjanak finanszírozni.

Az intézkedés célja a koronavírus-válság által sújtott vállalatok támogatása likviditási gondjainak megoldásában.

A Bizottság megállapította, hogy a magyar intézkedés összhangban van az ideiglenes állami támogatási keretszabályban meghatározott feltételekkel, különös tekintettel arra, hogy (i) a támogatás összege az elsődleges mezőgazdasági ágazatban működő vállalkozások esetében nem haladja meg a 100 000 eurót, a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások esetében a 120 000 eurót, a többi ágazatban tevékeny vállalkozások esetében pedig a 800 000 eurót, és (ii) a támogatást Magyarország legfeljebb 2020. december 31-ig nyújtja az érintetteknek.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a magyar intézkedés szükséges, megfelelő és arányos a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak kezeléséhez. Ennek megfelelően az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok szerint jóváhagyta az intézkedést.

Az Európai Bizottság korábban már több magyar állami támogatási programot is jóváhagyott a rugalmasabbá tett keretszabályai mentén. Amint egy május 11-én közölt interjúnkban összefoglaltuk, addigra már öt ilyen programot "okézta" le a testület pár napos átfutási idők mellett, amelyek együttes keretösszege mintegy 1300 milliárd forint volt, és a forrásaik döntő részben hazaiak:

Címlapkép forrása: Portfolio