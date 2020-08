Fontos ponton nyúlt bele a kormány a legnagyobb hazai fejlesztési programjába

Az elmúlt 5 évben csak a 23 megyei jogú város önkormányzatának szólt a Modern Városok Program nevű, mintegy 4000 milliárd forintnyi uniós és hazai forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztési program, de egy hétfői kormányrendelet alapvető ponton nyúlt bele a szabályozásba és immár a megyei önkormányzatok is kaphatnak a programból forrást.

A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent 405/2020-as kormányrendelet belenyúlt a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendeletbe és kibővítette a kedvezményezettek körét, a változások pedig ma hatályba is léptek.

A változás lényege, hogy ezentúl már nemcsak a 23 megyei jogú város kaphat támogatásokat az MVP keretében a nyilvános fejlesztési tervével összefüggő célokra, hanem a vele egy megyében lévő megyei önkormányzat is.

Fontos továbbá, hogy a kedvezményezettek körének ilyen jellegű kibővítése,

a megyei önkormányzatnak nyújtott támogatás nem érinti a megyei jogú város önkormányzatainak biztosított támogatási források felhasználását és az ezzel összefüggő kötelezettségeket és jogokat.

Így tehát a kedvezményezettek körének kibővítése nem megy a már megkötött támogatási szerződések és a megyei jogú városoknak eddig szánt források kárára. Ez arra utal, hogy az eddig mintegy 260 projektből és mintegy 4000 milliárd forintnyi támogatási keretből felépülő MVP tovább fog bővülni. A legfrissebb költségvetési adatok szerint az idei első 7 hónapban összesen 29 milliárd forintot fizetett ki a kormány az MVP fejlesztéseire:

Az, hogy mostantól már megyei önkormányzat is kaphat MVP-forrást, többek között azért lényeges változás, mert a tavaly őszi önkormányzati választásokon több vidéki nagyvárosban is ellenzéki hátterű lett az önkormányzat vezetése, míg az összes megyei önkormányzat vezetése továbbra is kormánypárti.

A mostani változás irányához hasonló már a vírusválság akut fázisában is történt tavasszal például a Samsung gödi beruházása kapcsán: egy olyan kormányzati döntés született a különleges gazdasági övezet létrehozásával, amely nyomán a beruházásra hivatkozva az ellenzéki vezetésű Göd Önkormányzatától források kerültek át a Pest Megyei Önkormányzathoz, hogy utóbbi gazdálkodhasson azokkal. Aztán országszerte megteremtette a kormány a különleges gazdasági övezetek jogi kereteit, és például Mosonmagyaróváron létre is jön egy ilyen.

