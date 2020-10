Rugalmasabb EU kell, ami nem vágtat naivan a még nagyobb kínai függőség felé a zöldforradalomban!

A koronavírus-válság hatására lényegében duplázódik az EU költségvetése 2021-től, ami hatalmas előrelépés, de ez sem old meg minden helyi problémát, így az EU-nak arra kell koncentrálnia, hogy a rugalmasságot és ellenálló képességet erősítse, a tagállamoknak pedig nem egymásra és az uniós intézményekre kell mutogatnia, hanem együtt kell működnie a válságkezelésben – hangsúlyozta Steiner Attila, az Igazságügyi Minisztérium európai unós ügyekért felelős államtitkára egy EU-ról szóló minapi panelbeszélgetésen.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Néhány főbb üzenet elöljáróban

Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője többek között azt szorgalmazta az 58. Közgazdász-Vándorgyűlés európai uniós kerekasztalán, hogy az Európai Parlamentnek a naivitás helyett vissza kell térnie a realitások talajára, hiszen például az európai zöld átállás során kitűzött erőteljes kibocsátás-csökkentési cél túl idealisztikus, nem foglalkozik a háttérrel, ami az, hogy a cél beteljesítése során elképesztő kínai függőségbe gyalogol bele a kontinens.

Az unió túlzott idealizmusát Balázs Péter, a CEU egyetemi tanára, volt uniós biztos és külügyminiszter is felrótta a közösségnek, és egyúttal felvetette, hogy az EU jobb érdekérvényesítő képessége érdekében a tagállamok átengedhetnék a kereskedelempolitika alakításának kizárólagos jogát az EU-nak, de ezt elvetette Győri Enikő.

Baráth Etele, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja, volt Európa-ügyi miniszter arra mutatott rá, hogy az EU összességében gyorsan és pozitívan reagált a koronavírus-válságra és a duplázódó uniód büdzsével az elmaradt fejlesztéseket pótolja, ami egyúttal újból erősítheti a konvergenciát is, de az igazi együttműködési problémák nem is a Parlamentben, vagy a Bizottságban láthatók, hanem az Európai Tanácsban.

Az alábbi videó alatt a beszélgetés főbb üzeneteit bővebben is kifejtjük:

Ne egymásra mutogassunk, hanem rugalmasan működjünk együtt!

Steiner Attila a koronavírus-válságra adott uniós válasz kapcsán azt hangsúlyozta, hogy ez a helyzet rávilágított arra: válságállóbb, ellenállóbb és egyúttal rugalmasabb unióra van szükség. Megállapította, hogy az 1100 milliárdos 7 éves uniós büdzsé mellett a 750 milliárd eurós NextGenerationEU program lényegében azért jött létre, mert az EU négy legnagyobb tagállamából csak a német gazdaság mondható valamennyire stabilnak. A többi három (francia, olasz, spanyol) masszívan el van adósodva, így tehát az EU és benne az eurózóna működőképességének fenntartása a fő cél az egész nyári állam- és kormányfői alku mögött, azaz valójában egy előremenekülést látunk.

Hozzászólásában azt hangsúlyozta, hogy most a legfontosabb feladatai közé tartozik az EU-nak az ellenálló lépességének erősítése, illetve ezzel együtt a stratégiai autonómia megteremtése. Megjegyezte azonban azt is, hogy még a most megemelt uniós költségvetés mellett is sokkal nagyobb a tagállamok költségvetési mozgástere odahaza, sokkal gyorsabban tudnak a tagállamok otthon reagálni a kihívásokra, így úgy fogalmazott:

„Nem szeretem amikor azt mondjuk, hogy Brüsszelnek kell megoldani a problémát. Hiszen mi is az Európai Unió vagyunk, a tagállamok is az Európai Unió. Pontosan az lenne a lényeg, melyre a koronavírus válság is rávilágított, hogy fókuszáljunk arra, hogy hatékonyan dolgozzunk együtt, mint intézmények és tagállamok. És ne egymásra mutogassunk. A koronavírus válság esetében is elkezdtek a tagállamok a szomszédos tagállamokkal intenzívebben koordinálni. Úgyhogy én egyfajta szubszidiaritás reneszánszt is látok ebben a koronavírus válságban, ami azt jelenti hogy az EU is tud hozzátenni a válság megoldásához, de értelemszerűen a helyi viszonyokat a helyi kormányok ismerik a legjobban.”

Később a költségvetési és versenyképességi kérdéseknél még előjött az uniós intézmények és tagállamok szerepe és ekkor Steiner leszögezte:

ezt kell szem előtt tartanunk, hogy hogyan tudunk egy olyan rugalmas rendszert kialakítani, hogy mindenkinek megvan a szerepe ebben a játékban, és az összjáték a siker kulcsa. És nem ellenségként kell tekinteni az intézményekre, vagy a tagállamokra.

Kettős szerep és rugalmas válságkezelés

A fenti kijelentésekkel maximálisan egyet értett Baráth Etele, és megjegyezte, „a magyar kormány és az EU viszonyát ennyire világosan, és komolyan nem hallottam még megfogalmazni.” Hozzászólásában felvetette, hogy meglátása szerint az Európai Bizottság jól látja a feladatai súlyát, a lehetőségeit és sok jó anyagot, készít, de szerinte a probléma a tagállami vezetőkből álló Európai Tanács ülésein alakul ki, mégpedig abból, hogy

az egyes országok vezetőinek egyszerre kell nemzeti vezetőnek és uniós vezetőnek lenni.

Baráth Etele szerint az EU intézményei és külön-külön a tagállamok is lebénultak kezdetben a koronavírus-válság kitörésekor, de aztán az EU „nagyon gyorsan és nagyon pozitívan tudott válaszolni, a méretéhez és a nagyságrendjéhez a belső ellentmondásokhoz képest ezzel a bizonyos generációs alappal”.

Meglátása szerint az EU az elmúlt 15-20 évben már nagyon sok belső válságra tudott jó válaszokat adni és most ez a helyreállítási alap is egy jó válasz. Egyet értett Steiner Attilával abban, hogy kulcsfontosságú az, mennyire tud rugalmas lenni az EU, amikor egy ilyen új eszközt bevet a válság enyhítésére és a stratégiai céljainak az elérésére. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja megjegyezte:

szerintem a legnehezebb, hogy a roppant nagy pénzeszközt mennyire lehet az uniós célok érdekében úgy felhasználni, hogy a versenyképesség növekedjen.

Azt is hangsúlyozta, hogy a rugalmas pénzköltés mellett a kohéziós politika és a szolidaritás megtartása is nagyon fontos, így elengedhetetlen ezeknek az elveknek a megmaradása is a pénzköltésnél.

Együttműködés, naivitás, idealizmus és valóság

Azt, hogy egyik tagállam jóval többen engedhet meg magának a válságkezelés során, mint a másik, ami viszont veszélyeket is magában rejtett Győri Enikő is elismerte egyik hozzászólásában, és arra figyelmeztetett, hogy

több területen is ellentéteket lát az EU céljai és az elérhetőségük között.

Így például abban, hogy az EU relatív súlya népességben és gazdasági teljesítményben is zsugorodni fog 2050-ig a világban, miközben fent akarja tartani szociális rendszerét, aminek eléréséhez kulcsfontosságú a versenyképessége fokozása, a kohézió megtartása.

Az Európai Néppárt részéről ő a jelentéstevője az EU gazdasági helyzetét bemutató EP-anyagnak és ezen tapasztalatai alapján éles kritikát fogalmazott meg az EP-ben uralkodó gondolkodással kapcsolatban. Szerinte míg ő például ragaszkodna az uniós szerződések betartásához, addig sok képviselőtársa úgy van vele, hogy nem lehet előre haladni, ha nem feszegetik a határokat.

Azt is felrótta, hogy alapos hatástanulmányok és belegondolás nélkül, idealisztikusan és naivan hajszolja az EP a minél nagyobb széndioxid-csökkentést a kontinensen, miközben sokan nincsenek tisztában vele, hogy a napelemekhez szükséges egyik chipet csak Kínában gyártják, illetve a fenntarthatóság sok dimenziójához szükségesek ritkaföldfémek, de ezek afrikai bányái is kínai tulajdonban, vagy 100 éves bérleti szerződésekkel szintén kínai kézben vannak. Ezek miatt kijelentette:

Tehát ha most elmegyünk teljesen a zöldenergia, a napelemek irányába, olyan mérhetetlen Kína függőségünk lesz, amíg azt a bánatos chipet nem tudjuk Európában megcsinálni, hogy annak komoly biztonsági kockázata is van.

Összességében kevesebb álszentséget és a több mögé nézést szorgalmazott a problémáknak, mert így jobban lehet azt látni, hogy „a zöld átállás milyen egyéb olyan történeteket kreál, amelyekből azután súlyos problémáink keletkezhetnek”.

Steiner Attila is óvott attól, hogy az EP a minél magasabb kibocsátás-csökkentési célokban hajszolja a közösséget, ehelyett

inkább a fontolva haladás politikáját tartanám követendőnek és nem azt, hogy ki tud nagyobb számokat mondani, úgy, hogy azok akik ezt mondják, a referencia időszakhoz képest még növelték is a kibocsátásukat.

Ezzel például Ausztriára és Spanyolországra utalt, amelyek az 1990-es referencia időszakhoz képest még növelték is a kibocsátásukat, miközben arról vitatkozunk, hogy most mínusz 40 vagy 50 vagy 60 százalék legyen a kibocsátásnál a cél. Úgyhogy „a realitások talajára egy kicsit vissza kéne állni”.

A túlzott idealizmust, az őszintétlen ígéreteket Balázs Péter is felrótta a beszélgetés egy másik részében az EU-nak, amikor például a nyugat-balkáni és török uniós csatlakozási kilátásokról beszélt. Szerinte mivel az EU sok belső problémával van elfoglalva, és a korábbi bővítési körnek is lettek árnyoldalai, ezért

Nincs közös politikai végcél, nincs őszinte szándék a bővítésre, csak őszintétlen ígéretek a valódi szándék nélkül. Nincs cél modellje egy nagyobb Uniónak.

Átadott kompetenciák vs. pragmatikus együttműködés

Balázs Péter úgy látja, hogy az integrációs folyamat óriási eredményekig eljutott és ott megállt. Megjegyezte, hogy „az adópolitikát és a külpolitikát senki nem akarja beadni a közösbe, tehát itt láthatatlan falaknak ütköztünk, abból kéne az optimumot kihozni, amíg hajlandóak vagyunk egymással együttműködni”.

A beszélgetés másik részében felvetette, hogy mivel nem hajlandók a tagállamok lemondani a nemzeti szuverenitásuk jó részéről, így nem lesz könnyű tovább haladni, és felvetette, hogy „legalább néhány témát át kéne engedni az Uniónak például a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokat és azt mondani, hogy abban viszont legyen kizárólagos felhatalmazása és járjon el Kínával, Oroszországgal, az USA-val.”

Ezt a felvetést Győri Enikő elvetette, mert szerinte igenis fontos, hogy bár a Bizottság önállóan tárgyalhat külső harmadik országokkal kereskedelmi kérdésekben, de közben igenis lehessen egyes tagállamoknak, vagy azok csoportjának együttműködési lehetősége beruházási téren például Kínával. Szerinte Németország kereskedelmi együttműködése önmagában is nagyobb, mint a 16 kelet-közép-európai országé, amely próbál egy külön platformon együttműködni Kínával, így ha az összes tagállam odaadná az EU-nak ezt a területet önálló kompetenciaként, akkor az nem jóra vezetne.

Tehát ki hogyan próbál a jelenlegi körülmények között érvényesülni, abban azért ne mérjünk eltérő mércével, mert akkor nem vagyunk fairek

– rögzítette.

A hatásköri kérdések tekintetében Stenier Attila teljesen egyetértett azzal a felvetéssel, hogy „most nem azzal kéne foglalkozni, hogy lopakodó módon, hogyan vegyünk el hatáskört a tagállamoktól vagy más intézményektől”. Szerinte nagyon sok olyan terület van, ahol előre lehet lépni. „Ilyen lehetne például a védelempolitika, egy közös uniós védelmi képességnek a kiépítése óriásit lendíthetne előre az integráción” – vetítette előre. A versenyképesség javítása és az együttműködés szorosabbá tételére ezek mellett megjegyezte a digitalizáció területét is, de megjegyezte, hogy „több szektorban nagyon nagy elmaradásban vagyunk, ilyen például digitális adatgazdaság kérdése, hiszen a mi adatainkkal mások kereskednek.”

Ezzel a területen Győri Enikő is egyet értett és úgy fogalmazott, hogy a németek által anno nagyon erősen szorgalmazott uniós adatvédelmi törvény „elég erősen lekorlátozza az adatok gyűjtését, felhasználását” és ez a digitalizáció terén születő kitörési lehetőségeket visszafogja, és így ezeket az amerikai cégek aratják le.

Tehát egy kicsit valamiből engednünk kellene a versenyképesség érdekében

- fogalmazott.

Ezzel teljesen egyet értett Steiner Attila, aki úgy fogalmazott, hogy „A saját uniós korlátaink, a saját előírásaink egyszerűen gúzsba kötnek minket”, de megjegyezte, hogy ezen a területen azért már vannak előremutató jelek. Ezzel arra utalt, hogy az EU-ban is nagyon fontos téma, hogy európai bajnokokat kell létrehoznunk, amit a jelenlegi versenypiaci szabályozás nem enged. Szerinte nagy viták lesznek még erről a következő időszakban és nagyon érdekes lesz az, ahogy ez a vita rendeződni fog.

Címlapkép és képek forrása: 58. Közgazdász-vándorgyűlés európai uniós panelbeszélgetésének videója