Lezárták a nagy napelemes EU-pályázatot – Íme, az eddigi főbb eredmények

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Erre utal az is, hogy az MFB kiadta az elsősorban napelemes és napkollektoros rendszerek telepítésére, hőszigetelésre, valamint nyílászáró cseréjére igénybe vehető program eddigi nyertes projektjei alapján azt, hogy a pályázatnak mik a jelenlegi eredményei:

Eszerint összesen 90 milliárd forint jutott több tízezer lakás, illetve családi ház korszerűsítésére. Ez úgy jön össze, hogy a már tavaly ősszel lezárt, a központi régiónak szóló pályázat (VEKOP-5.2.1-17) kerete végül 14,228 milliárd forint volt, a most lezárt vidéki régióknak szólóé pedig 76 milliárd.

Utóbbi összegen egyébként valószínűleg túlfut majd a ténylegesen jóváhagyott pályázatok volumene, hiszen amikor e hét hétfőn bejelentették, hogy most csütörtökön felfüggesztik a pályázatot, már akkor 76 milliárd forint felett volt az igénylések volumene és ahhoz képest az utolsó rohammal ez még bizonyára meglódult. Az a várakozásunk, hogy az összes jogosult igénylőnek megadják majd a pályázati forrást, mert az Irányító Hatóságnak saját hatáskörben egyébként is van lehetősége legfeljebb 20%-kal „ráemelni” a pályázati keretre. Ez azt jelenti, hogy a 76 milliárdos keret mellett 91,2 milliárdig engedheti az elfogadott források volumenét. A központi régiónak szóló másik pályázatnál az eredetileg 9,41 milliárdos keretet végül a jogosult igénylések tükrében 14 milliárd forint fölé emelték (tehát végül 50%-kal ráemeltek a keretre), majd „ideiglenesen szüneteltették”, valójában bezárták. Ennél a GINPOP-pályázatnál is valójában erről lehet most szó.

mert az Irányító Hatóságnak saját hatáskörben egyébként is van lehetősége legfeljebb 20%-kal „ráemelni” a pályázati keretre. Ez azt jelenti, hogy a 76 milliárdos keret mellett 91,2 milliárdig engedheti az elfogadott források volumenét. A központi régiónak szóló másik pályázatnál az eredetileg 9,41 milliárdos keretet végül a jogosult igénylések tükrében 14 milliárd forint fölé emelték (tehát végül 50%-kal ráemeltek a keretre), majd „ideiglenesen szüneteltették”, valójában bezárták. Ennél a GINPOP-pályázatnál is valójában erről lehet most szó. A két pályázat kapcsán az MFB közleménye az eddigi eredmények kapcsán úgy fogalmaz: a legnépszerűbb hitelcél 75%-os aránnyal a napelem projekt, 25%-ban pedig komplex épületenergetikai korszerűsítések megvalósítását szolgálta a hitelfelvétel.

25%-ban pedig komplex épületenergetikai korszerűsítések megvalósítását szolgálta a hitelfelvétel. Magánszemélyeknél csaknem 3 millió forint volt az igényelt átlagos hitelösszeg , társasházak, lakásszövetkezetek esetében pedig meghaladta a 60 millió forintot.

, társasházak, lakásszövetkezetek esetében pedig meghaladta a 60 millió forintot. A legtöbb igénylés az Észak- és a Dél-Alföldről, valamint a dél-dunántúli területekről érkezett.

A már befejezett beruházások következtében az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 2020. október végéig összesen több mint 25.330 tonna CO2 egyenérték volt.

Az MFB eddig több mint 22 000 család számára tette lehetővé energetikai beruházások megvalósítását. Úgy tudjuk, hogy ebből a központi régióbeli támogatott projektek darabszáma 4 ezer körüli volt, a vidéki régióké pedig 18 ezer körül járhat jelenleg és utóbbi még emelkedni fog annak tükrében, hogy az utóbbi hetekben benyújtott igényekből végül mennyi lesz jogosult a forrásra.

A két pályázatról röviden



A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében meghirdetett hitelprogram elindításának az volt a célja, hogy forrást biztosítson a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növeléséhez. A hitel egyebek mellett a lakóingatlanok hőszigetelésére, fűtési vagy melegvíz-rendszerek korszerűsítésére, illetve napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek telepítésére is igényelhető volt, széles körben lehetővé téve a magyarországi lakásállomány korszerűsítését.



A hitelprogram népszerűségéhez hozzájárult, hogy az igénylők 0%-os kamatozással, mindössze 10%-os önerővel juthattak forráshoz, amelyből megvalósíthatták a régóta tervezett energetikai korszerűsítéseket és növelhették a megújuló energiaforrások alkalmazását. Emellett a kisebb felújítások is lehetővé váltak azáltal, hogy már alacsonyabb hitelösszegre is lehetett pályázni, magánszemélyek esetében 500 ezer forinttól, társasházak és lakásszövetkezetek esetében pedig lakásonként 250 ezer forinttól. Az ügyfelek számára kedvező feltétel volt az alacsony fedezeti elvárás és a 20 éves futamidő is, hiszen ennyi idő alatt a törlesztőrészlet megfizethető és maga a beruházás is megtérülhet az energiamegtakarításokból.

Címlapkép forrása: Getty Images